新聞評論／ETF之亂 暴露台灣游資洪流無處可去

最近，包括00940等多檔ETF（指數股票型基金）的募集，在台灣資本市場颳起旋風。僅00940這檔，即募集了1700億（台幣，下同）資金，這已相當於三分之一國安基金的規模。近年來，大型ETF基金進出台股 ，動輒千億的巨量操作，不僅影響大盤走勢，對投資 標的個股股價更造成相當影響。從中央銀行到金管會，都注意到這股投資熱，紛紛提醒投資人要注意風險。

這波熱賣的ETF產品，多數訴求高配息，與單一股票相比，給投資人一種風險較低、投資績效穩定的觀感，是熱賣主因。央行總裁楊金龍示警說，ETF有助漲助跌的風險，現在大家都上去，未來也可能大家一起下來；尤其金融市場易有群眾效應，一窩蜂像羊群般跳進去，從眾的風險值得留意。楊金龍的預警有其苦心，00940上市第一天，就跌破了發行價格，代表想要搶短線賺錢的投資人並未夢想成真。

這股ETF之亂，背後有另一層更深的隱憂，就是游資氾濫無處可去。台灣人搶買ETF，除了儲蓄 利率偏低，和「羊群效應」作祟，另外就是大家對經濟前景缺乏信心，只能寄託於投資報酬率穩定的金融產品。台灣超額儲蓄今年預估將達到3.84兆的史上高點；另一方面，今年民間投資成長率預估卻僅1.34%。儘管台灣民間資金豐沛，但卻找不到新的投資標的。閒置資金過多，無論大舉流向股市、房市或特定金融商品，都可能造成市場的消化困難；輕則價格波動，重則可能泡沫化。

根據主計總處的統計，家庭儲蓄變化不大，但企業儲蓄卻快速成長，這可從企業保留盈餘看出端倪。2022年，台灣上市櫃公司保留盈餘高達15兆餘元，這些龐大的資金要被課徵5%的營所稅。這項稅制的立意原在鼓勵企業將盈餘再投資，但因為產業變動太快，許多企業找不到新的投資標的，寧可手上龐大的保留盈餘被課稅。長此以往，企業將失去成長動能，對經濟發展絕非好事。

對於民間投資呈現熄火狀態，政府卻缺乏積極應對，一味拿對自己有利的面向來宣傳。例如，政府對台股上2萬點沾沾自喜，認為是「經濟20年來最好」的證明，並稱以台積電為首的半導體產業動能強勁，不關注其他產業投資停滯的問題。事實上，台積電及半導體業營收展望雖然風風火火，但台灣經濟若只仰賴少數企業和產業一枝獨秀，並不是健康的發展趨勢。尤其，許多傳統產業企圖努力轉型，他們也都握有龐大資金，卻找不到投資方向，政府在這方面應有更多著力。

準總統賴清德近期展開全國「產業之旅」，展現他拚經濟的企圖心；但從他產業之旅的規畫，卻看不出其開拓經濟的大格局。賴清德產業之旅首站，是和半導體業座談，接著是無人機等國防產業。前者只是錦上添花，後者則是展現「抗中保台」意志，但對於諸多陷入發展轉型瓶頸的產業，他卻缺乏關注。

各界曾多次提醒蔡政府：台灣若只靠半導體業，可能會陷入「荷蘭病」而不自知。但民進黨政府陶醉於半導體業盛世與台股兩萬點的榮景，對外界建言置若罔聞。上世紀80年代，台灣曾因台幣升值出現「台灣錢淹腳目」現象，股市與房市價格狂飆；但緊接著而來則是製造業出走、產業空洞化的衝擊，經濟陷入多年低潮。如今，台灣錢淹腳目現象再現，若政府一味拿股市2萬點來麻痺自己，不積極提振民間投資，未來我們將有何經濟成長的果實可以收割？