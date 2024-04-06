善種子號召義工 為弱勢族群蓋新家

善種子義工團成員雖都是義工，但每次出團總可以募集到充分的人力，用最短的時間為弱勢蓋房子。（圖／善種子義工團提供）

台灣有不少老人家「窮得只剩下房子」，但偏偏這些房殘破到幾乎無法居住。嘉義縣六腳鄉的74歲陳阿公和他的太太及兩個身心障礙的孩子，一家4口住在豬圈改建的平房裡，陳阿公透過種菜、賣菜，以及撿拾回收物賺取微薄收入，他們的住所殘破，會透風、漏水，沒有排水系統和熱水器，連基本的衛浴、廁所都沒有，服務的社工於心不忍，將他們轉介給幫助弱勢重建家屋的台灣善種子義工團。

義工團因此在去年號召了150多位義工，總共花5天原地將新房子蓋好，不只有房屋的外殼，新家格局也經過設計，寢具、家具、家電都募齊了擺進屋裡。交屋那天，陳阿公老淚縱橫，哭到感謝的話斷斷續續説了好幾次才說完。他和家人終於有地方可以好好洗澡、上廁所、睡個覺。

像陳阿公這樣的弱勢貧苦老人散布社會角落，目前台灣做老人社會福利 、長照 服務的團體多，房屋老舊修繕雖然可以補助，可以貸款 ，但能為老人「蓋1間房子」的團體極少。

善種子義工團理事長林其茂說，善種子的案子多數是里長或社福機構轉來，義工團將派人勘查訪視，審核是否符合開案資格，確認開案後才安排專案負責人、出團時間、所需義工人力及工程經費，並上網徵求義工及募款。

義工平日各有工作，假日才從台灣各地到案家蓋房子，因為人力充足，往往兩到3個周末就可以將1間房子蓋好，完成拆舊屋、整地、打地基、房屋鋼構、室內設計、清潔、家具家電擺置等所有細節。

義工為弱勢蓋房子，吃住交通都得自掏腰包，出團的那周末，要摸黑從家裡出發，清晨6點半就到工地集合，7點準時開工，往往1個周末下來，體力極度耗損，但精神卻豐盛飽滿。

「得到最多的是我們自己。」林其茂說，因為幫弱勢蓋房子，義工們得以用某種形式相聚，一邊工作流汗一邊聊天，晚上或住宮廟或是在案家附近露營，夜裡一起吃飯交換生活近況，像是一家人。「做到沒有人覺得自己在行善，而是感謝案家，讓我們有機會到他的家，見見老朋友，認識台灣某個地方的風景。」