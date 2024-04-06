我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音又出事了 西南航空德州飛賭城「發動機起火」

美東罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

善種子號召義工 為弱勢族群蓋新家

記者張瀞文／台北6日電
善種子義工團成員雖都是義工，但每次出團總可以募集到充分的人力，用最短的時間為弱勢蓋房子。（圖／善種子義工團提供）
善種子義工團成員雖都是義工，但每次出團總可以募集到充分的人力，用最短的時間為弱勢蓋房子。（圖／善種子義工團提供）

台灣有不少老人家「窮得只剩下房子」，但偏偏這些房殘破到幾乎無法居住。嘉義縣六腳鄉的74歲陳阿公和他的太太及兩個身心障礙的孩子，一家4口住在豬圈改建的平房裡，陳阿公透過種菜、賣菜，以及撿拾回收物賺取微薄收入，他們的住所殘破，會透風、漏水，沒有排水系統和熱水器，連基本的衛浴、廁所都沒有，服務的社工於心不忍，將他們轉介給幫助弱勢重建家屋的台灣善種子義工團。

義工團因此在去年號召了150多位義工，總共花5天原地將新房子蓋好，不只有房屋的外殼，新家格局也經過設計，寢具、家具、家電都募齊了擺進屋裡。交屋那天，陳阿公老淚縱橫，哭到感謝的話斷斷續續説了好幾次才說完。他和家人終於有地方可以好好洗澡、上廁所、睡個覺。

像陳阿公這樣的弱勢貧苦老人散布社會角落，目前台灣做老人社會福利長照服務的團體多，房屋老舊修繕雖然可以補助，可以貸款，但能為老人「蓋1間房子」的團體極少。

善種子義工團理事長林其茂說，善種子的案子多數是里長或社福機構轉來，義工團將派人勘查訪視，審核是否符合開案資格，確認開案後才安排專案負責人、出團時間、所需義工人力及工程經費，並上網徵求義工及募款。

義工平日各有工作，假日才從台灣各地到案家蓋房子，因為人力充足，往往兩到3個周末就可以將1間房子蓋好，完成拆舊屋、整地、打地基、房屋鋼構、室內設計、清潔、家具家電擺置等所有細節。

義工為弱勢蓋房子，吃住交通都得自掏腰包，出團的那周末，要摸黑從家裡出發，清晨6點半就到工地集合，7點準時開工，往往1個周末下來，體力極度耗損，但精神卻豐盛飽滿。

「得到最多的是我們自己。」林其茂說，因為幫弱勢蓋房子，義工們得以用某種形式相聚，一邊工作流汗一邊聊天，晚上或住宮廟或是在案家附近露營，夜裡一起吃飯交換生活近況，像是一家人。「做到沒有人覺得自己在行善，而是感謝案家，讓我們有機會到他的家，見見老朋友，認識台灣某個地方的風景。」

貸款 福利 長照

上一則

新聞評論／ETF之亂 暴露台灣游資洪流無處可去

下一則

窮到只剩房 社福邊緣戶更苦

延伸閱讀

美國義工文化

美國義工文化
復活節撿彩蛋 吸引數千人同樂

復活節撿彩蛋 吸引數千人同樂
大華府社區健康服務中心 4月推出失智系列講座

大華府社區健康服務中心 4月推出失智系列講座
兩個手鐲

兩個手鐲

熱門新聞

0403花蓮大地震影響，蘇花公路路段受災狀況嚴重，花蓮縣秀林鄉台9線147K路段巨石擋路，場面怵目驚心。（聯合報記者／杜建重 攝影）

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

2024-04-03 11:55
台灣主播在強震當下仍流暢沉著播報直播新聞，影片引起全球熱烈討論。(擷自YouTube@三立LIVE新聞)

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

2024-04-03 17:54
（記者高彬原／攝影）

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

2024-04-02 20:15
花蓮近海規模7.2強震，宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」。（讀者提供）

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

2024-04-03 02:40
(噓！星聞)

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

2024-04-03 12:40
台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，4日上午仍是餘震不斷，受困在天祥太魯閣的數百名遊客陸續脫困，還有外國遊客被貨車整車載出，滿身泥濘十分狼狽。（記者劉學聖／攝影）

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

2024-04-03 23:18

超人氣

更多 >
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶