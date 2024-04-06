花蓮強震／尋獲2遺體 仍有10失聯636人受困 死亡恐上修　

花蓮強震造成砂卡礑步道疑有六人遭活埋，搜救人員5日挺進現場，發現兩具遭重石壓住的遺體，考慮改採重機具開挖。（圖／搜救隊提供）

花蓮大地震 救援昨進入第三天，截至昨晚9時，共10死、1133人受傷、636人受困，十人失聯。搜救人員爭分奪秒挺進疑似活埋六人的砂卡礑步道，昨發現兩名被巨石壓住的遺體，但還有四人失聯；另在和仁礦區也發現一具遺體，內政部 長兼中央災害應變中心指揮官林右昌表示，死亡人數恐再上修。

本報系聯合報報導，游姓男子一家五口及胡姓女子在砂卡礑步道處失聯，搜救人員發現約4.1公里長的步道都被落石掩埋，縣市救難隊連同軍方視砂卡礑為搜救重點，昨再投入七支搜救隊。

道路中斷 無法接觸礦區遺體

上午9時許，救難人員在步道入口約400公尺處的「木水石」河床巨石隙縫中，看見一人頭顱露出，另一人腿部露出，卻都被好幾噸重的石頭重壓，身分難辨，兩具遺體相距不遠，很高的機會是同行者，其中一人應為女性。

但特搜隊員用削岩機等重型機具破壞巨石效果都不佳，且一旁就是50度斜坡，下午1時許發生餘震，落石不斷，只好暫時撤離。花蓮縣消防局說，考量搜救人員安全，今會出動重機具救援。另外，和仁礦區也發現遭土石掩埋的蕭姓男子遺體，但道路遭土石阻斷，尚無法接觸。

搶救砂卡噹6失聯 製表／李隆揆、王燕華

困兩天獲救 與親人通話大哭

台八線中橫公路九曲洞有九人受困逾兩天，特搜隊昨考量恐怕變天，為搶救人時效，四縣市特搜菁英昨天快攻，從175公里處連續攀走一小時，將受困的九人全數帶出，其中一人手腳都有傷，由搜救人員背出時早已身心俱疲，有人與親人通上電話，意識到自己終於脫險，放聲大哭宣洩多日壓力。

救援過程中，特搜人員帶著搜救犬，攀爬進入已被土石掩埋的步道，左側是陡峭山壁，右邊是懸崖，不時掉落的石塊激起陣陣揚塵，前方小路已被土石堆切斷，空中還有隨時坍落的巨石，無線電傳來急促的「落石又開始了，腳步加快」指令，可見這趟冒險的救援任務就在「生死一瞬間」。

搶修中橫蘇花 預計今明通車

公路局則同步冒險搶修中橫公路和蘇花公路，中橫已搶修至173.5公里九曲洞隧道口東端，西端搶修天祥以西，預計明天搶通單線、10日搶通全線。蘇花公路下清水橋遭落石擊毀，中斷宜花交通，公路局也在舊下清水橋面焊接戰備鋼梁搶通，預計今晚6時開放小客車單線雙向通行。