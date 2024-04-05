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芝加哥20高中生遊台遇大地震 親睹大樓傾斜「以為火車經過」

編譯徐榆涵／即時報導
芝加哥20名高中生此次赴台曾在總統府前合照。(取材自臉書)
芝加哥20名高中生此次赴台曾在總統府前合照。(取材自臉書)

台灣花蓮3日發生規模7.2大地震，為25年來最強震，引國際關注。美國伊利諾州芝加哥一所天主教高中20名學生趁春假赴台，地震當下恰好在花蓮飯店吃早餐，逃生後卻看到隔壁一棟紅磚外牆大樓嚴重傾斜。根據外媒描述，這群學生入住的應該是花蓮麗翔酒店，並且目睹天王星大樓傾斜倒塌。

美國媒體ABC7報導，來自芝加哥聖伊格內修斯大學預科學校的20名正在學中文的高中生，趁春假赴台體驗文化之旅，3日強震發生時，他們正在花蓮市一棟白色建築的飯店吃早餐。

就讀高三的女學生柏金（Leona Bergin）回憶當下，「整個空間都開始搖晃，一開始我以為是火車經過，接著周圍的人開始大喊地震。」

柏金表示，「我聽到所有盤子都摔破了，玻璃摔碎在我面前。」全團師生和飯店裡的其他人立刻從大樓撤離並跑到停車場，並目睹了一棟在飯店旁的紅磚、玻璃外牆大樓因地震嚴重傾斜，讓所有人都相當震驚。根據外媒描述來看，團員入住的應該是花蓮麗翔酒店，並且目睹天王星大樓傾斜。

柏金說，「真的很難相信它發生了，然後看見通常只會在照片上看到的效果就出現在你眼前。」慶幸的是這群高中生沒有人受傷，目前他們已前往台灣西部，遠離大部分受災區，預計6日返美。

花蓮災情慘重，天王星大樓整棟傾斜倒塌。(記者劉學聖／攝影)
花蓮災情慘重，天王星大樓整棟傾斜倒塌。(記者劉學聖／攝影)

地震 芝加哥 伊利諾州

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