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台灣大學攜美國UIUC、日本九州大學心 推動雙聯學位

記者許維寧／台北即時報導
台灣大學校長陳文章（中）與重點姊妹校日本九州大學校長石橋達朗（圖右二）、美國伊利諾大學香檳分校（UIUC）校長Dr. Robert Jones，為3校聯合中心舉行揭牌儀式。（台大提供）
台灣大學校長陳文章（中）與重點姊妹校日本九州大學校長石橋達朗（圖右二）、美國伊利諾大學香檳分校（UIUC）校長Dr. Robert Jones，為3校聯合中心舉行揭牌儀式。（台大提供）

國立台灣大學校長陳文章日前與重點姐妹校校日本九州大學 （Kyushu University）校長石橋達朗、美國伊利諾大學香檳分校（University of Illinois at Urbana-Champaign，UIUC）校長Dr. Robert Jones，共同簽署「台大九州UIUC三校聯合中心合作備忘錄」，並為設於台灣的聯合中心舉行揭牌。未來3校將共同推動醫學、工程、農業、人文社會學等領域的師生交流與科研合作。

台大表示，為擴大三邊合作，3校決議共同建立聯合中心，將目前的合作制度化。整合台大、九州大學和UIUC的專業知識，以醫學、工程學、人文社會學以及農業等領域作為重點合作方向，並更系統化地推動線上或實體會議研究合作媒合；師生、職員交換計畫；開設共同課程；雙聯學位計畫；舉辦工作坊和研討會，以及共同研究和出版等的項。

台大表示，期望透過不同合作項目進一步促進3校之間的交流與合作，推動各領域的專業知識共享與發展，為3校師生之間的互相學習和交流搭建平台。

台大與九州大學2001年締結為姊妹校，並於2023年成為重點姊妹校。12年合作期間，台大共計薦送73名學生赴九州大學交換，九州大學也薦送37名學生來台大；2校於近5年共同發表82篇論文。

雙方2019年和2020年舉辦「九州-臺大研討會 (Kyushu-NTU Colloquium)」，邀請2校來自文學、建築與城鄉、地質、森林、海洋、醫學、化學、大學博物館、遠距教學等10個領域的教師和研究人員互相交流。台大重點科技學院未來也預計與九州大學共同開辦半導體相關領域雙聯學位計畫。

台大與UIUC自1997年締結為姊妹校，並於2014年成為重點姊妹校。17年的合作期間，台大累計薦送128名學生赴UIUC交換、63名學生攻讀雙聯學位，UIUC也薦送88名學生來台大；2校於近5年來共同發表146篇論文。自2016年來，台大也提供54個雙邊研究計畫種子經費，以擴大並深化2校之間的交流合作。此外，台大有超過94名專兼任教師於該校取得學位。

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