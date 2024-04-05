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花蓮強震餘震逾400起 北北桃多棟建築成危樓

台灣新聞組／台北5日電
台北市南機場公寓中華路二段307巷連棟住宅因403花蓮大地震受損，警方拉出封鎖線，拉出安全距離。（記者陳正興／攝影）
台北市南機場公寓中華路二段307巷連棟住宅因403花蓮大地震受損，警方拉出封鎖線，拉出安全距離。（記者陳正興／攝影）

3日上午花蓮地區發生規模7.2地震，全台有感，截至4日晚間10時已有400多起餘震，隨後晚間10時30分花蓮近海又發生一起規模5.1地震，最大震度4級，震央即在花蓮縣政府北北東方32.6公里 ，位於花蓮縣近海，地震深度10公里。5日清晨5時10分，在花蓮縣政府北北東方30.6公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4.1地震，地震深度9.9公里。

來源：聯合新聞網

此次花蓮強震導致北北桃多棟建築震成危樓，台北市南機場公寓十連棟整宅因一樓嚴重扭曲變形、樓梯斷裂等，鑑定為危樓，台北市建築師公會副理事長林志崧說，有幾間獨立柱破壞嚴重，仍須逐戶檢查，昨先施作臨時性支撐。

同被判定為危樓、屋齡逾40年的桃園大溪私人三元市場，因地震龜裂傾斜，四戶七人被緊急安置飯店居住，工作人員昨下午進場施作支撐設施，避免再傾斜。

另外，地震造成新北新店安坑地區的頂好社區八間房屋下陷，第一時間撤離13名住戶，新北工務局發現坍塌處都是違建，且有立即危險，在取得住戶及管委會同意下連夜拆除，接下來將噴漿穩定坡面。

新北土城區延吉街40年老公寓群也成重災區，新北市長侯友宜表示，現先做好結構補強，之後會請住都中心全力配合，加速都更。

交通運輸方面，新北捷運環狀線板新站至中原站間鋼箱梁局部位移，侯友宜表示，將分三階段恢復通車，中和到大坪林站會在4月8日上班日前復駛，至於中和到板新站，因鋼梁錯位，會請專家檢測、檢討補強，確認安全無虞才會開放，專家預估最快恐要一個月。地方憂心，由於要封路檢修，當地恐將陷入交通黑暗期。

台灣省結構工程技師公會理事長王炤烈說，2016年台南地震造成台86快速道路橋梁位移，2018年大震造成花蓮大橋位移，都是花一個月左右恢復，評估此次環狀線鋼箱梁位移約50公分，確定方案後應該也是約一個月完工。

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