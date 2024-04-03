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美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

黑白集／替米酵菌酸改名 民眾就可安心了？

黑白集
立委徐巧芯2日出示台北市衛生局3月24日到遠百信義A13寶林茶室採檢時的現場照片，那時廚房存有米酵菌酸毒素。(記者曾學仁／攝影)
立委徐巧芯2日出示台北市衛生局3月24日到遠百信義A13寶林茶室採檢時的現場照片，那時廚房存有米酵菌酸毒素。(記者曾學仁／攝影)

寶林茶室中毒案已逾半月，無辜民眾吃炒粿條送命，衛福部只找到致命「凶器」米酵菌酸，但對分泌毒素的凶手「唐菖蒲伯克氏菌椰毒亞型」，卻遍查不到。王必勝說，餐廳環境採樣至少兩周後才知結果。怪的是，病原菌還沒找到，衛福部就急著要替米酵菌酸改名，說要拿掉「米」字，以免汙名化米食。

米食惹疑慮，是因真相不明。政府不對症下藥，卻忙著替毒素改名，這樣人們就能安心吃粿條嗎？

若非急診醫師率先提示米酵菌酸，加上彰基醫院有標準品，恐怕衛福部仍在盲查。但食藥署僅檢測病患檢體及不同批食材，卻未考量毒素是罕見病原菌在極特殊條件下產生，以致推測多於證據。還好有醫生提醒：驗不到米酵菌酸，未必代表沒有病原菌。官方因而又追查環境跡證，2日才在廚師手上查出米酵菌酸。衛福部如此不專業，難怪食安懸案不斷。

有專家隔空診斷：病原菌來自中國，側翼就鼓吹拒吃中國食物。但衛福部說，寶林食材原料來自韓泰，並無中國。另有專家稱，米酵菌酸是大陸譯名，其實與米無關，要求改名。但出事的粿條，不是米製品嗎？

官員茫無頭緒地檢測，若無法還原過程，就只是應付輿論，而非科學解答。衛福部高官只剩四十多天就下台，可別利用改名轉移重點，隱匿食安未爆彈。(轉載自聯合報)

檢測

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