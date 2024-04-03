寶林茶室案 北市找到新事證 衛福部挨批不作為

寶林茶室廚師手部驗出米酵菌酸，為該食安事件爆發以來，首次取得直接證據。立委徐巧芯2日在立法院拿出台北市衛生局採檢照片，批評中央無作為。(記者曾學仁／攝影)

寶林茶室食物中毒事件，引發中央還是地方衛生單位慢半拍的政治攻防。國民黨 立委徐巧芯昨天下午公布相關照片，還原北市府稽查過程，批衛福部不作為。

徐巧芯指出，昨天北市府公布的新事證，並非負責檢驗的衛福部驗出，而是上月24日北市府收到通報就到現場稽查、採集檢體，才保留證據，要是等到中央26日才去，證據早就沒了，綠營卻還造謠蔣市府「慢Ｎ拍」。

徐巧芯說，一開始她還很疑惑為什麼不是衛福部驗出的，標準品不是在他們那裡嗎？後來追查才明白，蔣市府衛生局打聽到風聲「台大採購的標準品到貨」了，私下拜託台大快速檢出。徐巧芯批評，到現在地方政府還要自求多福，面對網軍攻擊、綠營民代抹黑，仍必須打起精神為市民找真相；台北市府還爭取了保險 理賠、加護病房患者醫療費 用「全包了」，各界也才發現中央訂定的「食品安全責任險」漏洞百出，保險過期完全不會通知地方，根本難以查核。

徐巧芯表示，3月24日事發至今，北市府積極依法稽查，衛福部3月24日、25日僅「關注」而無作為，綠營還好意思找一堆人批評北市府？若非蔣市府，僅靠衛福部對此案的推測，案情至今恐毫無進展。