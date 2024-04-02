我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反花更多錢...她訂超低價廉航 起飛前1小時機票被取消

​馬斯克成德州奧斯汀最大私人雇主 但考慮買特斯拉的人變少了

極端氣候頻繁 台灣百年升溫1.5℃ 冬短夏更長

記者周彥妤／台北2日電
台灣極端氣候出現，對台灣供水、供電都會造成深遠的影響。圖為去年乾旱時南投日月潭水位下降。 (本報資料照片)
台灣極端氣候出現，對台灣供水、供電都會造成深遠的影響。圖為去年乾旱時南投日月潭水位下降。 (本報資料照片)

極端氣候頻繁，交通部指出，過去百年來，台灣地區溫度上升約攝氏1.5度，未來天候整體趨勢，推估冬季變短、夏季變長、春雨減少、梅雨強降雨增加，極端降雨頻率、強度也增加，即便侵台颱風個數減少，但颱風強度、降雨都會增強。交通部中央氣象署指出，會持續加強對極端事件即時監測，並適時提出預警資訊。

交通部在立法院交通委員會報告「極端氣候災防預警暨汛期防汛準備辦理情形」，報告指出中央氣象署與學研單位合作分析結果顯示，過去百年來，台灣地區的溫度上升約攝氏1.5度，年總降雨量變化雖不大，但降雨日數減少，顯示短時間強降雨發生頻率增加。

報告推估未來天候變化，將呈現冬季變短、夏季變長、極端高溫發生頻率增加的狀況，此外春雨減少、梅雨強降雨增加，連極端降雨強度及頻率也會增加；交通部提到，侵台颱風個數雖減少，但颱風強度、降雨均增加。

根據中央氣象署說明，極端降雨強度以颱風季、秋季增加最明顯。過去百年來，7至9月颱風季降雨強度，每十年增加18.4毫米；10月至11月秋季降雨強度，每十年增加19.52毫米；至於2月至4月的春雨，過去百年來，每十年減少8.17毫米。

民進黨立委李昆澤質詢表示，極端氣候造成災害頻傳，但據國家災害防救科技中心2022年的調查，災害發生時，逾五成民眾無應變動作，甚至僅不到一成的民眾會採用政府宣導的方式，自我保護，顯然災防應變措施仍須積極教育宣導。

李昆澤擔憂，民眾未掌握住家附近防災設施，亦無參加相關防災宣導等，若加上年長者災防應變不足，隨著年齡愈大，採用政府建議的自我保護策略比例漸降，確實需要注意。

中央氣象署長程家平表示，持續加強對極端事件即時監測，並適時提出預警資訊，以滿足各項災防決策及措施需求；也將研究是否能在災防告警資訊中，同時附帶相關避難地點，供民眾參考。

台灣百年氣候變遷 製表／生活文教中心
台灣百年氣候變遷 製表／生活文教中心

高溫 民進黨

上一則

被控盜竊遭警大碩士班勒退 女警領槍自戕

下一則

教部公文系統當4天卡全大運 學校無法收發批太扯

延伸閱讀

台灣百年升溫1.5℃ 冬短夏更長、颱風減少卻變強

台灣百年升溫1.5℃ 冬短夏更長、颱風減少卻變強
江西南昌突現狂風驟雨宛如末世 社區3人意外墜樓亡

江西南昌突現狂風驟雨宛如末世 社區3人意外墜樓亡
雷雨胞炸北台 路樹壓車、數千戶停電

雷雨胞炸北台 路樹壓車、數千戶停電
台灣百年溫度上升1.5°C 冬短夏長颱風減 強度降雨均增強

台灣百年溫度上升1.5°C 冬短夏長颱風減 強度降雨均增強

熱門新聞

汪小菲當年為大S創辦的S Hotel已決定改名。(本報資料照片)

正式切割大S 「S Hotel」卸招牌確定改名「美憬閣」

2024-03-26 21:30
《鏡週刊》報導，貴婦奈奈一家現正藏於距離多倫多僅有1小時多車程的漢米爾頓，與家人因找不到更合適的住處，暫時擠身在一處地下室，過著逃亡的日子。 （聯合報系資料照）

貴婦奈奈藏身加拿大小城 1家5口擠20坪地下室、撿家具過活

2024-03-27 00:30
對於「寶林茶室」食安疑雲，法醫高大成說，還是要找出到底用了些什麼食材。(記者黃寅／攝影)

米、麵重複加熱不能吃？法醫高大成：那不是早就出問題

2024-03-28 13:16
衛福部資訊處長、台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋今於臉書表示，放在室溫過期的米飯澱粉類 ，即使加熱還是有可能導致食物中毒，最好立刻放進冰箱，才能避免產生炒飯症候群。示意圖。圖／取自李建璋臉書

台寶林茶室符合集體食物中毒3元素「炒飯症候群？」

2024-03-27 11:25
齊邦媛與散文集「一生中的一天」封面合影。圖為齊邦媛2017年的受訪照片，本報資料照片。

「讀書寫作每刻都是永恆」文學巨擘齊邦媛辭世 享嵩壽101歲

2024-03-29 10:05
男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖。（本報資料照片）

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

2024-03-23 20:38

超人氣

更多 >
不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂

不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂
降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事

降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事
紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司
壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒

壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒
社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年