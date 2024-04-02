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教部公文系統當4天卡全大運 學校無法收發批太扯

台灣新聞組／台北2日電
教育部公文系統已經當機四天，許多學校特別在網頁公告無法收發電子公文，須改用紙本公文。（記者邱德祥／攝影）
教育部公文系統已經當機四天，許多學校特別在網頁公告無法收發電子公文，須改用紙本公文。（記者邱德祥／攝影）

教育部電子公文系統疑因機房失火壞了四天，台灣各大專院校與教育部間公文往來大受影響，眼看連假來臨，許多緊急公文無法收發，更不知教育部或各校是否發出急件，哀鴻遍野，其中台灣體育運動大學下周舉辦全國大學運動會抽籤會議，數百封公文都被耽誤。立委籲通盤檢討，教育部僅表示正全力修復。

教育部電子公文交換系統分為三方案，一是由公文系統廠商開發整套收發管理介面，方便即時、價格高昂；二是教育部提供伺服器網址，介面由學校自行開發；方案三由教育部提供伺服器及介面，免費使用，是目前主流。

國立台灣體育運動大學、台北大學、聖約翰大學都證實，近日教育部系統出狀況。有學校上周三發現方案三故障，馬上通報教育部，周日更擴大到方案一、二也出問題，有文書組長不滿已通報四天還修不好，大罵「堂堂教育部一點效率都沒有，太扯了」。

公文無法收發，讓承辦人不敢放心休假，只要系統隨時修復就要趕緊去學校開電腦收發公文。文書組長群組中，有學校埋怨堆了200件公文在線上，時效性案件已被耽誤，只能印出再一一郵寄。

台體大主任秘書陳添丁指出，學校承辦全大運，公文要發給全國大專校院，很難印出幾百封公文一封封寄，具時效性的公文也卡住，比如教育部補助大專院校教學助理納保、就學貸款、師鐸獎初審、特殊選才招生計畫等，更要命的是「無法收文」，學校不知教部有無急件，恐無法立即處理而漏接。

春假即將來臨，很多學校擔心緊急公文來不及處理。陳添丁說，向教育部反映多日，僅回應「了解中」，看來還找不出原因，因此台體大要求時效性公文3月29日下午3時前需批核送文書組，改紙本寄發。

台北大學每月收發文約2000件，數量龐大，部分緊急公文時效被迫延宕；聖約翰大學主秘黃寶瑛也說，上周有同仁反映，先採紙本寄送。不過，也有學校未受影響，華夏、致理及黎明等科大說，沒有遇到電子公文無法收發情況。

立法院教育及文化委員會召委柯志恩表示，電子公文效率非常好，每日使用數量龐大，系統損壞四天，教育部還查不出原因，導致部分緊急公文無法及時處理，教育部與學校間溝通的即時性、準確性都被耽誤，萬一表定時間內沒送到是否算逾期，或要以郵戳為憑？教育部應提改善方案，避免再發生。

立委葛如鈞也說，教育部應藉這次機會，好好檢視資訊服務哪邊沒有上緊螺絲，今年二月教育部科技大樓電力室失火，教育部被問到時，才緊張向消防單位了解情況；這麼重要的事沒處理好，會有很多資訊系統、校園資安問題容易被影響到，不能因資訊服務不完善損害師生權益。

教育部回應，公文電子交換系統收發平台部分主機出現使用者無法登入異常狀況，已在受影響系統首頁刊登維護公告訊息，目前正排除異常盡速修復中；另檢視教育部及所屬單位與各部會共用電子交換作業均正常運作。

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