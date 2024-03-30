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寶林案2死6重症 全驗出米酵菌酸 衛福部：中毒未外擴

台灣新聞組／台北30日電
寶林茶室負責人黎仿軒（中）29日在北檢接受檢察官複訊後無保請回，他兩度在媒體鏡頭前鞠躬道歉，律師代為表示，對於造成消費者喪命感到遺憾。(記者許正宏／攝影)
寶林茶室負責人黎仿軒（中）29日在北檢接受檢察官複訊後無保請回，他兩度在媒體鏡頭前鞠躬道歉，律師代為表示，對於造成消費者喪命感到遺憾。(記者許正宏／攝影)

寶林茶室食物中毒案，昨再新增3名通報案例，累計21人通報。衛福部昨公布最新採檢結果，除了兩名死者體內驗出「米酵菌酸」，其餘6名住院患者也驗出米酵菌酸，定調此次中毒原因是米酵菌酸引起，且案情集中在寶林茶室未再外擴。昨同步公布3款高度懷疑被米酵菌酸汙染的食材，粿條、香蘭葉、在來米粉等米酵菌酸卻全數採陰，衛福部次長王必勝表示，檢驗結果雖採陰，但仍高度懷疑粿條有問題，後續將陸續公布其他食材採檢結果。

疾管署副署長羅一鈞表示，疾管署委託台大法醫研究所，檢驗兩名死者及6名住院患者血液檢體，昨結果出爐，8人體內全數檢出米酵菌酸，昨新通報3名案例皆為輕症，目前已無大礙。

食藥署、疾管署與北市衛生局26日於寶林茶室收集36件檢體，其中，被高度懷疑被米酵菌酸汙染的3款食材，採檢結果昨優先出爐，粿條、香蘭葉、在來米粉全數採陰，而寶林茶室粿條的上游供應商大粄城，抽驗的16件粿條檢體，結果也都呈現陰性。

王必勝表示，食材採檢結果雖然都是陰性，但仍高度懷疑粿條有問題。當初並未採檢到中毒患者使用到的同批粿條，粿條仍相當可疑。不過，目前食物中毒的患者唯一的共同性都是曾在寶林茶室用過餐，時間落在3月17日到25日之間，可以確定寶林茶室米酵菌酸中毒事件並沒有外擴跡象，民眾無需對粿條製品過於恐慌。

其餘食材的採檢結果會陸續出爐，衛生單位也同步採檢寶林茶室現場環境，王必勝表示，由於環境採檢需要培養是否有產生米酵菌酸的「唐菖蒲伯克氏菌」，培養細菌的時間得花兩周，沒辦法加速提供報告。

中研院前研究員何美鄉提醒，要避免唐菖蒲伯克氏菌進入台灣的生態鏈，應盡快找出來源，避免落地生根。王必勝表示，唐菖蒲伯克氏菌恐原本就存於國內的自然界，不一定是外來入侵，還需要做環境調查，由於影響層面廣大，將召開跨部會進一步會議討論。

台北地檢署昨再約談寶林茶室負責人黎仿軒、王姓店長與周姓廚師，三人訊後請回，周姓廚師由證人改列被告、限制出境，全案目前包括黎仿軒、王姓店長、周姓廚師與胡姓廚師共四人列食安法、過失致死被告，均限制出境。

黎仿軒昨在律師陪同下，兩度在媒體鏡頭前鞠躬道歉，律師也聲稱這是件很遺憾的事情，黎仿軒對此感到非常懼怕，對於造成消費者往生、在加護病房診治、引發社會大眾關注風波，表示歉意。

黎仿軒律師說，這是罕見的食物中毒狀況，並透露黎仿軒的雙親曾在3月22日到餐廳吃粿條，還帶回家吃；衛生局於24日執行第二次衛生稽查時，黎也在現場要求廚師烹煮1份粿條自己食用。律師說，業者或消費者均對食安感到相當恐懼，黎仿軒積極配合檢警約談，也有給檢警有關調查證據，希望早日釐清真相，再來釐清後續相關責任。

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