降雨少拉警報 近半水庫蓄水量低於4成

今年春雨偏少，翡翠水庫集水區降雨量僅約300毫米，是37年以來第三枯旱的降雨紀錄；翡管局審慎控管用水，「分層水質自動監測儀器」定期維護。(圖／翡管局提供)

近來日月潭 水情指標「9蛙」現蹤，全台21水庫壩，共有10座蓄水量低於四成，石門蓄水率昨已跌至31%，翡翠水庫也面臨37年來第三枯旱的降雨紀錄，不過經濟部評估，現有庫容可支應民生工業用水到6月底前沒有問題。

本報系聯合報報導，水利署報告指出，各地降雨量偏少，水庫集水區降雨僅為歷年同期三到六成，桃園、新竹、苗栗、台中轉為提醒綠燈，須加強關注。尤其石門水庫蓄水率降到31%，比去年同期減4396萬噸，台灣目前處於枯水期後半段，石門、寶山、永和山、鯉魚潭等水庫要加強關注。

中央氣象局預估未來一季降雨正常至偏少。水利署表示，春耕整田雖已完成，但仍面臨枯水期末段用水挑戰。目前全台水庫蓄水率約三成到八成，須審慎因應。

翡管局長林裕益表示，今年春雨偏少，統計翡翠水庫集水區降雨量僅約300毫米，為歷年同期平均雨量的53%，是水庫營運37年來第三枯旱的降雨紀錄。所幸有效管控水位，水情保持良好，即使目前枯水期蓄水仍有77%，不僅供應台北各區用水無虞，還可支援石門供水，確保北台縣市供水穩定。

台北中國時報報導，水利署從28日起一連5天，全台水庫「24小時待命」，隨時準備施作人工增雨，只要台大監測團隊通知有水氣，就會燃燒人工增雨焰劑，多催降雨量，昨日已經在南部的曾文、南化、甲仙堰、仁義潭南部4地水庫壩堰，進行施作。

報導指出，全台21座水庫壩，已有10座水位低於四成。從北部往下看，重要的石門水庫僅剩30%，新竹寶一、二各為33％、36％。中部明德、鯉魚潭不足35%，石岡壩低到只有16％，霧社也是30%。到了南部，仁義潭23％、白河剩18%，南化水庫只有39％。

水利署列了6個「加強關注」水壩，除上述石門、寶一、寶二、鯉魚潭外，水位超過五成的永和山、德基都嚴格監測，這些都位在已亮水情提醒綠燈的桃、竹、苗、中區域。

水庫水位直直降，水利署副署長王藝峰仍說，「有信心」。內部評估公共給水（含工業、民生）至少可撐3個月，也就是到6月底前無虞。