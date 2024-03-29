寶林茶室中毒案死者驗出米酵菌酸 台灣首見 累計2死5搶救

衛福部次長王必勝（左）與台大毒理學研究所教授姜至剛（右）28日晚發布，寶林茶室事件死者檢體中採樣到米酵菌酸，這是台灣首次檢出。（記者林俊良／攝影）

寶林茶室中毒案有重大突破，衛福部次長王必勝證實，經法醫解剖，在其中一位死者血液驗出「米酵菌酸」，此為台灣首見。但王必勝也強調，這並非最後結果，但與專家會議提出方向吻合一致，未來將針對住院患者、粿條、粄條等能搜集到的食材與供應商，擴大檢驗。檢方昨約談胡姓代班廚師，依食安法、過失致死等罪移送偵辦。

本報系聯合報報導，截至28日，該起食物中毒案累計18例通報，二人死亡、五人還在加護病房救治。昨天新北地檢署及士林地檢署檢察官會同法醫，針對兩例死亡個案，在新北市板橋殯儀館進行解剖相驗，檢出「米酵菌酸」。王必勝說，米酵菌酸為唐菖浦伯克氏菌感染產生所致，疾管署將至寶林茶室環境取樣，希望釐清問題。

米酵菌酸 1瓶要價1200美元

外界疑惑，沒有「標準品」如何檢驗？王必勝表示，過去台灣不曾有「米酵菌酸」引起的中毒事件，事件爆發後，發現國內有一家醫院有「標準品」，立即提供給台大法醫研究所。食藥署長吳秀梅證實，這家醫院是彰化基督教醫院，為了設置實驗室購買，米酵菌酸標準品一瓶0.5毫克，要價3.8萬台幣（約1200美元），相當昂貴。

毒性強烈 讓細胞瞬失能量

台灣大學毒理學研究所教授姜至剛指出，米酵菌酸毒性強烈，主要破壞有人體細胞發電廠之稱的粒線體，讓身體細胞瞬間失去能量，身體細胞無法運作，器官損傷，致死率高。王必勝強調，這次是初步檢驗報告，後續還需檢方調查，但除了死者會繼續檢驗，還會進一步檢驗粿條等食材，現在推測可能是某一批汙染，但這批汙染食材也可能已用完了。

負責人、店長、廚師列被告