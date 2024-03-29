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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

黑白集／7條命殞落 當兵還不能說真話？

黑白集
國防部長邱國正。(本報資料照片)
國防部長邱國正。(本報資料照片)

《號角響起》電影，是1995年由「四小天王」主演的軍教喜劇。其中蘇有朋所飾角色，一句「當兵不能說真話」台詞，讓該片始終不退流行。即使到近年，每逢軍方對負面新聞解釋澄清，總不免被網民引述，奚落一番。

民眾對軍人如此輕蔑的印象自非健康現象，但究其原因，多半還是軍方自找。最近的例子是，總統府衛兵舉槍自傷，憲兵對外宣稱，當事人生前勤務輪值正常。但在立委與媒體追查下，發現他經常要「站二歇二」連續上哨，違反國防部規定。憲兵參謀長被迫承認，前幾天「站二歇六」的說法，與實情「有落差」。

軍中喜歡表現完美，對犯錯動輒嚴懲的高調作風，正是造就不誠實的直接原因。因為標準遙不可及，甚至脫離現實，落到執行面，自然「下有對策」，凡事搶著卸責求生存。部隊長期浸淫在這樣的潛規則下，表面看似運作如常，代價卻是弟兄的熱情與報國初衷磨耗殆盡。缺乏榮譽心只求應付交差的軍隊，一旦必須將舞台轉到真正戰場，才會發現教訓有多慘重。

過去1個月，軍中發生7起疑似自殺案件。因每起案例的情況不同，未必都與軍方有關。連續的不幸事件，如果軍方能體會「崇實」才是唯一法門，一改「當兵不能說真話」的不當潛規則，年輕生命的殞落或許就不必再輕如鴻毛。(轉載自聯合報)

國防部 蘇有朋

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