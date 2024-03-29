民宿老闆槍擊數位部 網路竟叫好喊「周處除三害」

數位部長唐鳳被指亂花錢。(記者侯永全／攝影)

槍擊 數位部的嫌犯張盛德，年輕時曾持槍搶錢遭判刑，出獄後稱為了兒子痛改前非經營民宿 ，原本希望藉此改變自己與兒子的命運，未料昨天用3聲槍響洩憤，抒發自己反政府的情緒。不過，數位部傳出遭槍擊，網路上卻意外出現許多「叫好聲」，有人還將其比喻成電影「周處除三害」。

54歲的張盛德是彰化人，3年前曾接受媒體訪問，表示年輕時不懂事，曾多次被判刑而入監，21年前朋友給他一把槍，他被騙去，結果竟然是去搶人家好幾百萬工程款，害他被判刑16年。張表示，在獄中悔悟，關了十多年後出獄，結果小孩告訴他要加入「竹聯幫」，他意識到不能做孩子壞榜樣，決定痛改前非。

張盛德在新冠疫情 爆發前，到南投縣清境農場的壽亭新村承租莊園經營民宿，原本生意不錯，但疫情爆發後生意大受衝擊。昨天犯案前他突然在臉書吐露，自己受疫情影響，痛恨執政黨擋疫苗、護高端，造成死那麼多台灣人。

而張男昨天槍擊數位部消息傳出後，網路上網友反應熱烈，有人說「開槍是不對的 但政府確實亂花錢」、「譴責 但不是譴責犯人」，由於他開了槍後並未逃逸，反而留在現場等警方逮捕，有網友甚至將他比擬成周處除三害的男主角「陳桂林」。不過，隨後張男也被網紅爆料曾把民宿租給詐騙集團，被狠酸「難怪會對專門抓詐騙集團的數位部那麼怨恨，甚至跑去門口開槍」。