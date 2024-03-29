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不滿政府施政 民宿老闆闖數位部轟3槍被逮

台灣新聞組／台北29日電
數位部28日遭張姓男子持霰彈槍闖入轟3槍，檢方訊後聲請收押禁見。(記者房荷庭／攝影)
數位部28日遭張姓男子持霰彈槍闖入轟3槍，檢方訊後聲請收押禁見。(記者房荷庭／攝影)

位在台北市延平南路的數位發展部，昨天上午遭南投民宿老闆張盛德闖入大門內，張男持霰彈槍向保全說，「我要開槍了，快走！」隨即朝牆壁、大門連轟3槍，開完槍後走出大門，但並未離去，直到警方到場壓制將其逮捕。張男表示純粹是不滿政府施政，還有看不慣數位部預算高，卻常以出國考察為名亂花錢才開槍，檢方訊後聲押禁見。

54歲的張盛德近20年前，他和朋友在高雄犯下強盜罪遭判刑十多年，10年前出獄後，在南投經營民宿及登山隊，由於近幾年政府限制大陸團客來台，民宿生意受影響，對政府施政相當不滿。不過，張男後來也被爆料，4年前疑似曾將民宿租給詐騙集團當成機房。

前晚，張男駕車北上投宿板橋一間汽車旅館，昨天上午8時許退房後，駕車到數位部附近停車場停放，10時多背著包包走進數位部大門，保全上前詢問他要辦理何種業務，張男只是冷冷地對保全說「我要開槍了」，隨後拿起霰彈槍，並示意保全及一旁洽公女子快閃。

保全驚慌躲避立即報警，張男隨後舉起霰彈槍，朝一樓牆壁、機關銜牌等兩處地方連轟兩槍，再轉身朝大門再轟一槍，造成大門玻璃碎裂；張男開完槍後相當淡定，走出大門將包包及霰彈槍放置地上，等警方趕到後從容就逮。

中正二分局先從地上起獲制式霰彈槍，又在張男包包起獲1把改造短槍、5顆鎮暴彈、短槍彈匣及束帶。警方詢問槍枝來源，張男說是四、五年前，從臉書一頁式廣告購買，警方認為說法避重就輕，將追查槍枝流向，詢後依槍砲、恐嚇公眾及毀損罪移送台北地檢署偵辦。

張男在開槍前3分鐘還在臉書發文，表明知道外界不會認同他的做法，但他痛恨這個政府，官逼民反，「你們真的是一個沒有底線的爛政府」，貼文最後則對已逝父親說，「爸！我對不起你！」

數位部長唐鳳昨晚貼文指出，任何暴力都不應該，但是「我們防詐的決心絕對不會改變」，數位部會持續堅持政策和立場。唐鳳說，她和數位部人員目前都安全，非常感謝大家的關心和警方的協助。

數位部28日遭張姓男子持霰彈槍闖入轟3槍，檢方訊後聲請收押禁見。(記者廖炳棋／翻...
數位部28日遭張姓男子持霰彈槍闖入轟3槍，檢方訊後聲請收押禁見。(記者廖炳棋／翻攝)

民宿 臉書 詐騙集團

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