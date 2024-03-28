寶林茶室食物中毒 家屬淚訴：吃個炒粿條人就沒了

66歲楊姓男子27日上午不幸死於多重器官衰竭，女兒哭訴，父親一直很健康，就是吃了一次飯，人就沒了。(記者游昌樺／攝影)

「父親身體良好，沒有慢性病還每天運動，怎知只是吃一頓飯，吃了炒粿條，人就沒了。」66歲楊姓男子的女兒昨天哭訴著說，父親就醫搶救一周，被折磨得不成人樣，家屬一定究責，不讓父親死得不明不白。

楊姓男子昨天近午病逝新光醫院，成為「寶林茶室」疑似食物中毒事件第二位死者。醫院內科加護病房主任林嘉謨表示，個案猛爆性酸中毒導致肝腎急速衰竭，在加護病房搶救3天仍不幸過世，「臨床從沒遇過因為吃東西食物中毒引發如此嚴重的肝、腎猛爆性衰竭個案」。

林嘉謨說，個案21日送至急診，23日轉加護病房搶救，期間無法確定食物中毒，直到新聞揭露，第一線醫師懷疑與「寶林茶室」相關，致電台北馬偕才將整件事情串在一起。他說，食物中毒、急性腎衰竭、肝衰竭為主要表現，治療時見招拆招，但就像踩不住的煞車，病情持續惡化，雖接上葉克膜、升壓器、洗腎機等儀器，但血液太酸，無法洗腎，鉀離子急遽升高，到11時心跳異常、血壓偏低，施打強心針無效，死於全身性多重器官衰竭。

死者女兒楊小姐昨由新光醫療團隊陪同對外說明，父親3月19日中午至「寶林茶室」吃了炒粿條，回家路上覺得不舒服，當晚腹瀉30多次，隔天至診所就診，醫師懷疑為諾羅病毒感染，開立腸胃藥物，病情一度好轉，但21日凌晨全身盜汗，床單、枕頭都濕了，家人覺得不對勁，緊急請救護車送至新光醫院急診。

楊小姐說，父親到急診時的精神還不錯，有說有笑，22日精神不濟、嗜睡，因出現腸胃症狀，開始禁食，並施打高糖。為了找出病因，接受抽血檢查，但手臂浮腫，很難找到血管，身體異常虛弱。

「父親肝指數一路飆到14000多。」楊小姐說，22日凌晨4時，父親血糖過高，6時起肝指數飆升到14000多，醫療團隊提及換肝；下午2時被送到加護病房，當時還可自述如廁需求，但病情惡化速度超出預期。院方在25日早上幫父親裝上葉克膜，隔天嚴重器官衰竭，醫療團隊用盡所有急救方式希望讓父親度過難關，但到27日上午醫院告知噩耗，心跳停止。

記者會上，楊小姐一度哽咽到說不出話來，穩定情緒後強調，父親沒有慢性疾病，健檢也沒問題，每天運動，吃一次飯就過世，讓家屬無法接受。

家屬已同意相驗查清楚事發原因，不能讓父親死得不明不白。據了解，楊姓男子已退休 ，住新北三重區，一對兒女都已就業 ，女兒是律師，新北市長侯友宜 昨下午曾趕赴醫院慰問家屬。

死亡第一例、住新北三重的39歲呂姓男子新婚，最近和妻子討論蜜月計畫，突然喪命讓親友、同事難以接受。他任職證券投信圈，好友發文哀悼，有人形容他是百年難得一見的行銷鬼才，也是熱愛閱讀與旅遊的文藝青年，「是因為太好了才忽然畫下休止符？」大嘆「天妒英才」。