撤銷三接許可案 台北高等行政法院發回更審

台北高等行政法院。(本報資料照片)

台灣中油公司的第三天然氣 接收站開發被當地不少居民反對，向內政部 提出撤銷觀塘工業區海岸利用許可的行政訴訟，遭台北高等行政法院駁回。案經上訴，最高行政法院認定，北高行未查清楚內政部在中油尚未訂定保育計畫前，就認定可「有效」避免或減輕對海岸生態環境衝擊，判決理由不備，本月14日廢棄、發回更審。

最高行政法院認為，工程如發生漏油、漏氣及大火，葉斯桂等人的住處都在工程可能洩漏源處半徑5至8公里的管制區範圍内，對生命、身體、財產等權益有影響；中油提出說明書目錄，在第7章列「海岸管理法」第26條第一項各款辦理情形，卻無該章內文，對避免或減輕海岸生態環境衝擊措施及如何具體彌補生態環境損失，難以判斷。

依內政部海岸管理審議會審議結果，以藻礁 是否畫設為保護區尚未有具體共識及政策，請中油後續依相關環境影響評估結果辦理，但環境影響評估法主管機關對該法相關事項所作審查結論，為何能取代內政部對申請案是否符合對海岸生態環境衝擊採取避免或減輕的有效措施，應自負的審查職責，未見內政部說明。

法院認定，審議結果似乎認為說明書對於藻礁生態環境衝擊的因應不足，若是如此，內政部如何能在中油還沒訂定保育計畫前，就認為申請案已對海岸生態環境衝擊採取「有效」的避免或減輕措施，疑點未查。這些疑點攸關原處分是否適法，最高行認為北高行沒有查明，判決理由不備，因此發回。

內政部國家公園署昨回應，尚未收到此案判決書，待收到判決書後將再予研議，以確定後續處理方式。中油表示，二審發回一審要求另為適法之裁判，不影響三接工程的進行，會持續進行，力拚2025年6月前完工，供氣給台電大潭電廠發電。

台北中國時報報導，中油興建第三座天然氣接收站與外推工程，桃園永安漁民首當其衝，因漁區水流改變、工作船出入、防波堤等影響，嚇得魚不敢靠近，損失最慘者漁獲減少5成。對於三接海岸利用許可訴訟案有變，漁民不抱太大希望，因傷害已造成，更擔憂未來捕不到魚，只能喝西北風。

中壢區漁會總幹事黃德汶指出，永安漁船前往漁區需繞過三接港口，三接外圍水流因工程影響，變得又快又急，若漁船馬力不足可能開不過去，時間成本增加，且魚類洄游路線改變，今年烏魚捕獲量就大幅減少，疑是三接防波堤「凸出去」，烏魚無法靠近，直接游至中南部，使漁民蒙受損失。

永安討海人協會理事長楊門圈觀察，昔桃園漁獲量可謂「頂呱呱」，但三接從探勘到動工迄今，淡水以北、新竹以南漁獲正常，僅桃園一帶明顯遞減，漁民認為是工作船頻繁出入，引擎聲嚇跑魚群，今年黃魚、白鯧、春子魚少了許多，具敏感性的烏魚幾乎等於零。

「今年損失最慘者漁獲少5成！」在地60年的張姓漁民直呼，三接防波堤愈做愈出去，魚類迴游路線遭阻，潮流改變，魚群直接從外圍南下，大嘆留給他們的只有垃圾，讓漁民叫苦連天，擔心日後捕不到魚，只能喝西北風。

他分析，即便三接蓋好，相信防波堤壽命不超過10年，因該處風浪太強勁，外推處浪高達2米半，防波承受力是個大問號，聽聞已有5個沉箱被浪打掉，還要解決沉箱問題，簡直浪費人民納稅錢。

針對三接海岸利用訴訟案有變，黃德汶直言，三接工程施作中，漁民無奈只能配合政府，改變傳統捕魚模式，感覺停工機會不大，若真停工但沒復原海岸，與完工等於相同結果，已造成難以挽回的傷害。