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ICT業盼穩定供電 賴清德：台灣電是夠的

台灣新聞組／台北27日電
副總統賴清德「信賴新政 穩健接棒」產業交流之行，與超過30家ICT產業業者座談。(圖／總統府提供)
副總統賴清德「信賴新政 穩健接棒」產業交流之行，與超過30家ICT產業業者座談。(圖／總統府提供)

總統當選人賴清德近期展開「信賴新政 穩健接棒」產業交流之行，繼半導體及無人機產業後，昨天第三站前往桃園華亞科技園區，與近30家ICT產業業者座談，與會人士轉述，公協會與產業界均表達能理解台電調漲電價，但為有利產業未來發展，希望政府能提供穩定的電力供應。

據了解，參與座談的包括電電公會、台灣顯示器產業聯合總會、台灣電路板協會等公協會，及超過20家不同領域的ICT業者與會，和碩董事長童子賢、宏碁董事長陳俊聖、友達總經理柯富仁等人出席。

賴清德在座談會中，就電力供應、土地、人才培育、淨零碳排等議題與業者座談交流。與會人士轉述，針對調漲電價的議題，公協會與產業界均表達能理解台電礙於成本高於售價，必須調漲電價。

業者認為，電價調整對營運造成較大壓力，產業可慢慢調整，逐步降低成本增加的影響，但為有利產業未來發展，希望政府能提供穩定的電力供應。

賴清德則回應，「台灣電是夠的」，並請在場業者拿出手機查看目前的備轉容量，據與會者轉述，當時備轉容量率是18%。賴清德說，過去備轉容量低於5%，現在已經超過10%，供電充裕。

賴清德指出，電力供應是影響產業投資發展的重要因素，也是他上任後要解決的重要議題，未來將致力於擴增綠電、提升電力調度能力及供電穩定性。

醫界憂醫療電價調漲14%，恐引發掛號費漲潮。6都今年1至3月已有716家醫院、基層診所調漲掛號費。民眾黨立委陳昭姿昨指醫療機構非營利，調漲14%電價對營運衝擊大；多個醫療團體日前也呼籲醫療院所電價應凍漲，行政院長陳建仁允諾「會再評估」，衛福部長薛瑞元則允諾通盤檢討與規畫。

診所協會全聯會理事長廖文鎮說，3月4日至今基層診所多半仍「凍漲」，主要是競爭激烈，基層診所有1.7萬家，比超商還多，加上又在新聞「風火頭」，不敢漲。

日前多個醫界團體聯合發出聲明，籲請政府不要調漲醫療院所電價，國民黨立委廖偉翔昨天也詢問陳建仁，行政院是否答應？陳建仁重申，要了解醫療院所的電費，占所有經營的百分比是多少，例如調漲電價對台北捷運的成本只影響百分之一，醫院的部分，會再做精細的盤點。

賴清德 超商 投資

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