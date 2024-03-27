學倫案 陳明通自比政治受難者 余正煌轟政治鞭屍

林智堅論文抄襲案，讓指導教授陳明通（圖）至今仍對台大學倫會的判決感到忿忿不平，他強調，林智堅並未抄襲，這是一個「世紀大冤案」。(記者侯永全／攝影)

國安局前局長陳明通前天為新竹市前市長林志堅論文案「平反」，該論文案當事人之一余正煌昨天透過律師曾威凱發出聲明，「請台大將調查結果對外公開，讓清者自清」；對於陳明通在記者會上自比政治受難者，余正煌也反諷自己是「墳墓裡再挖出來鞭屍的政治罹難者」。

陳明通前天在「2022的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅 論文門始末」新書發表會中，重申林智堅論文沒抄襲，主張林智堅案是「世紀大冤案」，更是受到認知作戰影響，並指余正煌論文最核心的東西，「要不是我給的，要不就是我跟林智堅的創作」。

余正煌沉寂一天，昨上午透過律師發出一篇主旨為「2024年、讓我們都向前看好嗎？」的公開聲明。內容提到，2022年爆發論文案至今，他已逐步回到原本的生活，也回到自己的工作領域，也請陳明通「不要再把自己困在2022年的陰影當中」。

陳明通把自己比喻為政治受難者，余正煌反問：「那請問…我呢？算是被草草埋到墳墓裡再挖出來再鞭屍的政治罹難者嗎？」

余正煌指出，陳明通在2022年7月打電話給他時，當時語氣及內容和昨天記者會完全不一樣，「請問為何拿到學姐從我這獲得的論文時序並改為是您所提出的證據後，態度會差那麼多呢？」

余正煌又指出，某新竹市議員說不認識他，那他也試著幫忙回憶一下，不知道這位議員任職某人助理期間，在2016年1月到3月間為了學術進行了數次meeting，「您的老闆都沒到，而您旁邊坐了一名男生是誰呢？某次meeting結束後，您移駕到國發所一樓學姐的研究室內，向學姐央求該如何是好的時候，此時在現場的另一名男生又是誰呢？」

最後，論文的爭議部分，余正煌表示，該說的，他都早已向台大學倫會做出說明，作為當事者之一的他，願意把相關資料公開讓國人檢視，「陳明通師昨天的振振有詞，想必也不會反對」，如果可以的話，請台大將調查結果對外公開，讓清者自清，也避免再各說各話而浪費不必要的社會資源。

據了解，余正煌提到的議員，外界指向林智堅前助理、民進黨 新竹市議員楊玲宜；楊昨天回覆「整個聲明並沒有提到我楊玲宜本人，因此我對於此事無回應，更沒有回應的必要」。

林智堅論文案當事人之一余正煌要求台大公開當年調查結果，讓清者自清。台大昨回應，基於法律規定，無法公開學倫案件審定資料。

台大表示，台大對學倫案皆依「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第十一點第一項規定：「學術倫理案件之評審過程、審查人及評審意見等相關資料，應予保密；受理檢舉、參與審議程序之人員就所接觸之資訊，應予保密。」基於法律規定的保密義務，無法公開外界所要求的學倫案件審定資料。