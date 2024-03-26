唐鳳開課了 要在YouTube上開全民AI通識課程

數位部長唐鳳（中）即將在YouTube上面開課，第一堂課就是「全民AI通識課程」。 （記者馬瑞璿／攝影）

YouTube 今（26）日宣布在台灣推出學習課程功能，台灣的數位部長唐鳳也即將在YouTube上面開課，第一堂課就是「全民AI 通識課程」。

YouTube學習課程陸續在各國上線，而在台灣，YouTube與數位部、台大開放式課程NTU OCW、均一教育平台基金會合作，為台灣大眾與學子提供免費學習資源，協助台灣推動教育產業數位轉型。

Google台灣總經理林雅芳指出，去年全球最常提到的字就是AI（人工智慧 ），大家都在談AI焦慮，而克服AI焦慮最好的方式就是學習。

「今天對於台灣學習產業而言，是重要的數位轉型里程碑，希望幫助大家在AI焦慮年代不斷成長」，林雅芳表示，YouTube在台灣除了提供娛樂之外，今天也正式上線學習產品功能，數位部長唐鳳、數位部數產署長呂正華也在百忙之中擔任教師，錄製第一堂全民AI通識課程，讓大家能夠好好運用生成式AI，把這些AI工具轉化成更好的機會。

唐鳳指出，生成式AI已經走入民眾生活，在選舉過程中，也看到AI被不當運用，全世界許多民主國家都要選舉，面對AI衝擊，做法之一就是預先澄清，提早讓大家知道AI的個人化操縱、詐騙問題，找到因應之道，民主政體就不會受到擾亂。

而要了解AI，就是要靠學習。唐鳳表示，此次與YouTube、HaHow合作，共同推出全民AI通識課，不分科系職業背景，都可以了解AI運作原理，「AI看起來很神奇，但是運作原理非常容易，會解釋基本談預訓練、微調、對齊，聽起來很艱深，但是其實是三言兩語就可以讓大家瞭解基本概念。AI正在重塑世界，我們在台灣就是要讓大家能夠掌握AI方向盤，而不是只是朝向圍籬競賽。」