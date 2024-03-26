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朝野協商 黃國昌咆哮柯建銘「你插什麼嘴」憤而離場

記者唐筱恬／台北26日電
立法院長韓國瑜（中）25日邀請國民黨立院黨團總召傅崐萁、民進黨立院黨團總召柯建銘、民眾黨立院黨團總召黃國昌進行朝野協商，協商中黃國昌不滿講話時頻頻被柯建銘打斷，憤而離席導致協商破裂。立法院長韓國瑜低調從一旁離開議場走回院長室，不受訪。(記者蘇健忠／攝影)
立法院長韓國瑜（中）25日邀請國民黨立院黨團總召傅崐萁、民進黨立院黨團總召柯建銘、民眾黨立院黨團總召黃國昌進行朝野協商，協商中黃國昌不滿講話時頻頻被柯建銘打斷，憤而離席導致協商破裂。立法院長韓國瑜低調從一旁離開議場走回院長室，不受訪。(記者蘇健忠／攝影)

立法院長韓國瑜3月15日主持院會時爆發總質詢風波，有多名立委唱名時不在場，韓國瑜因而宣布休息，遭綠委質疑「沒收質詢權」，今日下午召開第二次黨團協商討論。會中韓國瑜建議立委總質詢改為「固定時間」，民眾黨團總召黃國昌發表不同意見時，遭民進黨總召柯建銘打斷，黃不滿大聲斥喝「請你尊重人家發言好不好，每次在講話你插什麼話？你在講話我有在插話嗎？」黃國昌語畢憤而離場，最後朝野協商破局無結論。

韓國瑜下午召集國民黨、民進黨、民眾黨三黨團進行朝野協商，針對質詢風波交換意見，三黨團幹部又吵成一團。朝野協商一開始，民進黨團總召柯建銘率先發表意見指，3月15日立法院總質詢事件以前從沒發生過，其實院長在處理議事遇到很大爭議的時候，就會喊休息十分鐘，大家講好再來開會，當天有個環節出差錯，希望各黨團心平氣和處理。

國民黨團書記長洪孟楷聽完質疑，柯建銘暢所欲言了20分鐘，只聽到他怪沒收質詢、怪議事人員，但到底當天應該到場的立委為何沒有在現場？議事人員不是保姆，只要告知委員質詢順序就好，不需要一個一個提醒委員什麼時候該到場，而且每次院會主持會議時都會有宣告事項，強調委員唱名三次不到視同放棄，完全有議事規則可循。

輪到黃國昌發言時則說，民眾黨認為就是按照議事規則走，沒什麼好協商，這次事件跟民眾黨沒也什麼關。黃國昌說，他後來聽到有人說院長下午出去玩、出去喝酒，他看院長其實都在院內，還有人說院長去接待外賓，但民眾黨團查了之後發現都不是事實，不曉得哪來這麼多假訊息，因此覺得也沒有什麼好協商。

韓國瑜最後稱，為了杜絕類似事情再度發生，民進黨團提議立法院總質詢時由議事人員明定固定時間，若有立委未及時到場，主席可以宣布休息。黃國昌隨即發表不同看法說，他要先回去與民眾黨團討論，且也擔心萬一前面立委很多人改書面，那院會又要如何進行？不過話還沒說完遭柯建銘打斷稱「講的是口頭質詢」。

黃國昌因而爆氣怒吼「請你尊重人家發言好不好，每次在講話你插什麼話？你在講話我有在插話嗎？」隨後黃國昌轉身離去，柯建銘還稱「趕快離開！」最後朝野協商破局。

柯建銘受訪說，他是提案人，因此做補充說明，黃國昌應該做一些心理素質調整。

韓國瑜 民進黨 國民黨

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