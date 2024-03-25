長者數位落差 7旬阿嬤活到老學到老 數位點餐機難不倒

72歲的蔡儀靜在麥當勞服務了20年，在數位自助點餐機推行時，自告奮勇負責引導顧客使用，為此得定期受訓、上課更得通過考試，但她也樂此不疲。(圖／麥當勞提供)

台灣明年將邁入超高齡化社會，但高齡友善的環境仍待加強。許多長者因為數位落差而無法順利在外用餐，但也有長輩相當努力學習新的數位技能。72歲蔡儀靜在麥當勞 服務了20年，在數位自助點餐機推行時，自告奮勇負責引導顧客使用，為此得定期受訓、上課更得通過考試，但她樂此不疲，常到家附近的社區大學上課，樂在學習。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，不同於現在的小朋友是數位原住民 ，65歲以上長者屬於「數位新住民」，唯一碰過的可能只有智慧型手機 ，但社會的數位程度又開始進化，像是近年麥當勞推動的自助點餐機等等，讓長者數位落差又更加拉大。

張淑卿說，高齡者認知、行動不如年輕人快，而餐廳用餐時，服務員不一定都有受過相關教育訓練，一旦有問題行為就會被嫌棄。若餐廳要推行數位點餐，希望業者仍保留服務員親自點餐，雙軌的點餐方式避免長者無所適從。

麥當勞員工蔡儀靜表示，今年72歲的她也得學習新的點餐模式，引導顧客使用自助點餐機，確實曾遇到中高齡顧客在點餐時，因為不善操作而一直無法進入下一步，出現緊張、焦率，甚至說話大聲，可能影響到其他顧客；但她懂得先穩定顧客情緒，再去釐清操作出現困難的地方，只要耐心、同理，都可順利幫助顧客取得餐點。

「我也害怕自己跟不上電子化的潮流。」蔡儀靜說，他在麥當勞服務20年，而公司的點餐系統也不斷在更新，確實遇過客人因為不會使用而不想吃的狀況；但在外用餐時也愈來愈多App點餐的餐廳，因此想說自己也來學學看，也常已自身的經驗鼓勵大家學習接觸。

麥當勞表示，餐廳內雖推行數位自助點餐機，但同時櫃台點餐、現金支付，等多軌結帳方式都可以讓顧客以用自己最方便的方式點餐和付款。且隨著自助點餐機普及，也安排專門員工在外場協助顧客操作，對於行動不便的顧客也提供送餐到桌的服務。

「不要因為年齡而自我限縮。」蔡靜儀說，工作之餘也會到社區大學上課、參加淨灘活動，常鼓勵身邊朋友一起出來工作。自己年紀愈來愈大，知道人總會需要協助，因此持續幫助需要幫助的人，相信以後需要幫助時也會被人善待。