我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

馬英九4／1登陸 訪北京是重頭戲 出席祭黃帝陵大典

長者數位落差 7旬阿嬤活到老學到老 數位點餐機難不倒

記者鄒尚謙／台北25日電
72歲的蔡儀靜在麥當勞服務了20年，在數位自助點餐機推行時，自告奮勇負責引導顧客使用，為此得定期受訓、上課更得通過考試，但她也樂此不疲。(圖／麥當勞提供)
72歲的蔡儀靜在麥當勞服務了20年，在數位自助點餐機推行時，自告奮勇負責引導顧客使用，為此得定期受訓、上課更得通過考試，但她也樂此不疲。(圖／麥當勞提供)

台灣明年將邁入超高齡化社會，但高齡友善的環境仍待加強。許多長者因為數位落差而無法順利在外用餐，但也有長輩相當努力學習新的數位技能。72歲蔡儀靜在麥當勞服務了20年，在數位自助點餐機推行時，自告奮勇負責引導顧客使用，為此得定期受訓、上課更得通過考試，但她樂此不疲，常到家附近的社區大學上課，樂在學習。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，不同於現在的小朋友是數位原住民，65歲以上長者屬於「數位新住民」，唯一碰過的可能只有智慧型手機，但社會的數位程度又開始進化，像是近年麥當勞推動的自助點餐機等等，讓長者數位落差又更加拉大。

張淑卿說，高齡者認知、行動不如年輕人快，而餐廳用餐時，服務員不一定都有受過相關教育訓練，一旦有問題行為就會被嫌棄。若餐廳要推行數位點餐，希望業者仍保留服務員親自點餐，雙軌的點餐方式避免長者無所適從。

麥當勞員工蔡儀靜表示，今年72歲的她也得學習新的點餐模式，引導顧客使用自助點餐機，確實曾遇到中高齡顧客在點餐時，因為不善操作而一直無法進入下一步，出現緊張、焦率，甚至說話大聲，可能影響到其他顧客；但她懂得先穩定顧客情緒，再去釐清操作出現困難的地方，只要耐心、同理，都可順利幫助顧客取得餐點。

「我也害怕自己跟不上電子化的潮流。」蔡儀靜說，他在麥當勞服務20年，而公司的點餐系統也不斷在更新，確實遇過客人因為不會使用而不想吃的狀況；但在外用餐時也愈來愈多App點餐的餐廳，因此想說自己也來學學看，也常已自身的經驗鼓勵大家學習接觸。

麥當勞表示，餐廳內雖推行數位自助點餐機，但同時櫃台點餐、現金支付，等多軌結帳方式都可以讓顧客以用自己最方便的方式點餐和付款。且隨著自助點餐機普及，也安排專門員工在外場協助顧客操作，對於行動不便的顧客也提供送餐到桌的服務。

「不要因為年齡而自我限縮。」蔡靜儀說，工作之餘也會到社區大學上課、參加淨灘活動，常鼓勵身邊朋友一起出來工作。自己年紀愈來愈大，知道人總會需要協助，因此持續幫助需要幫助的人，相信以後需要幫助時也會被人善待。

麥當勞 原住民 智慧型手機

上一則

馬英九4／1登陸 訪北京是重頭戲 出席祭黃帝陵大典

下一則

染毒外甥猛刺退休國文師阿姨 因這原因...殺人罪起訴

延伸閱讀

大馬麥當勞甩挺以色列流言 再推促銷拉攏顧客

大馬麥當勞甩挺以色列流言 再推促銷拉攏顧客
大馬麥當勞告抵制團體誹謗 聲援巴勒斯坦群眾續抗議

大馬麥當勞告抵制團體誹謗 聲援巴勒斯坦群眾續抗議
麥當勞全球大當機 「無關資安」 日本3000門市受影響

麥當勞全球大當機 「無關資安」 日本3000門市受影響
日本麥當勞賣薯條味香水？網友期待「一噴就餓」

日本麥當勞賣薯條味香水？網友期待「一噴就餓」

熱門新聞

男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖。（本報資料照片）

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

2024-03-23 20:38
CNN報導，台積電海外擴廠面臨人才短缺、東西文化差異等重大挑戰。路透

CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器

2024-03-23 15:54
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）被控與隨扈不倫戀，花蓮地院昨判賠。圖／本報系資料照片

台總統府前發言人不倫戀判賠 人夫隨扈痛訴「活在地獄」

2024-03-20 15:19
高雄前立委王世雄7年前赴中國接受換肝手術，整體花費約800萬元(約26萬美元)，他身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，卻不敵胰臟癌考驗，病逝高雄長庚醫院。(本報資料照)

出身高雄世家 台前立委王世雄癌逝 憾未把父骨灰帶回台

2024-03-21 10:24
楊姓男子前晚開槍掃射桃園警分局景福派出所，逃逸時與警方駁火，最後被重重警力包圍制伏（圖），警員蔡淳宇圍捕時在分局前中彈送醫。(記者周嘉茹／翻攝)

警匪駁火99槍 台灣史上第3起派出所遭槍擊

2024-03-24 14:52
彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人誘出張姓男友殺害棄屍，最高法院判林女無期徒刑定讞。（圖／翻攝自林女臉書）

蛇蠍酒女全家動員…誘殺男友棄屍盜領15萬美元 判無期

2024-03-21 11:08

超人氣

更多 >
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸
資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝

資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝
威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響
前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑
夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」

夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」