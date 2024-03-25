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銀髮族「數位落差」 挨嗆：不會買不要出來

記者鄒尚謙、林政忠／台北25日電
生活中許多事要使用手機掃QR code或是使用App，讓不熟悉數位工具的老人家無所適從。(記者邱德祥／攝影)
生活中許多事要使用手機掃QR code或是使用App，讓不熟悉數位工具的老人家無所適從。(記者邱德祥／攝影)

台灣數位發展部調查顯示，民眾60歲起即有「數位落差」，近五成65歲以上長者不會使用網路。弘道老人福利基金會處長陳奐宇表示，掃碼付款、手機App會員、科技點餐等數位操作愈來愈普及，讓許多長者身陷科技落差窘境。

「長者外出採購，也會被歧視、嘲笑。」陳煥宇表示，日前在某賣場排隊等結帳，目睹銀髮族遭嗆聲的慘況，一名長者不會操作手機App，後面排隊的年輕人不耐久候，大喊「我趕時間耶，不會買就不要出來。」該名長者相當尷尬地賠不是。

全台長者面臨「數位落差」困境，舉凡證券網路開戶、線上教學、遠端醫療，「數位牆」無所不在；數位部最新「數位發展調查報告」顯示，全台民眾上網率以60歲出現分界，12至59歲民眾上網率近九成二，60至64歲降至八成三，65歲以上民眾上網率僅五成一，代表近五成長者有「數位落差」。

文化大學廣告系主任鈕則勳指出，高科技、AI（人工智慧）深深影響日常生活，人際社交、教學環境、產業發展均面臨改變與挑戰，例如白沙屯媽祖進香就透過數位社群傳播，讓媽祖影響力變大，現代人如不熟悉高科技產品，生活可能受限，宛如現代「兵馬俑」。

多數醫療院所可以線上掛號，掌握看診進度，但對只會使用「老人機」的長輩毫無幫助，如無人幫助，常在大醫院耗上一整天。疫情期間，許多國中小學生遠距視訊學習，在隔代教養的家庭裡，阿公、阿嬤根本搞不懂數位教學，老師也只能「放牛吃草」。

該如何協助長輩跨過數位落差？陳煥宇說，若家中有長輩，建議「教導而非取代」，看到長輩操作3C產品吃力時，不要直接幫忙，因為取代愈多、失去愈多，只要從旁協助即可；不少社區關懷據點開辦相關教學課程，例如教長輩如何使用公車App、Google map，建議銀髮族盡量參加學習。

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