新聞評論／護國神山與非核家園，賴清德挺誰？

準總統賴清德 啟動「信賴新政，穩健接棒」傾聽交流行程，首站拜訪護國神山群；力積電董事長黃崇仁提到，半導體業界已在討論組織團隊來蓋核能發電廠。在賴清德接班前夕，台灣已面臨缺電隱憂阻礙產業發展、電價大漲衝擊民生經濟的考驗，甚至迫使護國神山群希望用電自給自足，不跟民生搶電，也擺脫缺電與高電價噩夢。半導體業的想法，不但挑戰蔡政府的非核家園，也凸顯賴政府能源政策正站在台灣興衰的十字路口。

按照2025非核家園政策，賴政府上任一年半後核電就歸零。護國神山群能從非核囹圄裡突圍嗎？或者，賴清德會讓半導體業拆掉非核神主牌嗎？這場核能角力，會從朝野政黨的爭論，轉變成護國神山群與非核意識形態的拉鋸嗎？

蔡總統自認2024以後就不關她的事了，她顯然不願也無力清理核能戰場。賴清德接手爛攤前，何妨先看看在比利時布魯塞爾舉行的核能峰會，全球35國共同宣示將致力於充分釋放核能潛力。去年12月聯合國氣候峰會（COP 28），22國承諾要在2050年之前將核能發電提升三倍，以達成淨零碳排目標；這次核能峰會再度承諾興建更多新核電廠，包括核電廠延役，以期實現氣候目標。

核能峰會揭示核能在應對減少化石燃料使用、加強能源安全和促進經濟發展等全球挑戰中的作用；這些目標拿來對應台灣狀況，完全吻合。蔡政府躁進廢核，最初增加燃煤補供電缺口，強迫人民用肺發電。後來一方面減煤增氣，一方面加速風光綠能。但燃氣不可能達到減碳目標，反而暴露能源供應的脆弱，無法建立戰略自主；風光綠能雖迅增猛進，能源占比仍然跳票，也讓電力供應更不穩定，而且只有綠色政商與黑金賺得盆滿缽滿，環境與全民皆輸。

尤其蔡英文不敢面對廢核必然漲電價的後果，最終還是必須由人民承擔。四月起電價平均調漲約11％，民生用電與產業用電齊漲，全台1000多萬戶家庭受到影響，護國神山群等產業用電大戶漲幅達15％到25％。經濟部強調電價調整對物價影響有限，但學者預估，廠商可能很快就會把用電成本轉嫁給消費者。如果影響不大，央行 為什麼突然宣布升息 ？

連央行總裁楊金龍都坦承，這次是因應電價調漲可能造成通貨膨脹而採取的預防性升息，經濟部還在睜眼說瞎話。但學者仍然質疑，央行升息是犧牲經濟打通膨。一般民眾則是加重房貸負擔，降低消費能力；換言之，既影響經濟發展，又付出社會代價，卻不一定能有效壓抑通膨。然而，孰令致之。

核能峰會指出的淨零碳排、能源安全、經濟發展等目標，在非核家園裡全被犧牲。選舉期間，賴清德在能源政策上，曾有一些看似務實卻曖昧的談話，例如，他說已停機的核能機組維持在未來可緊急使用的情況；又說，未來若能解決核安與核廢，不會排除核能。這些談話不是脫離現實，就是在觸及反核神主牌的底線後就退縮。但賴政府的能源政策，還能曖昧打混嗎？

賴清德應該抬頭看看核能科技的進展與國際核能的振興，再重新檢討蔡政府的能源結構，並思考核電延役。事實上，比起核能峰會宣示支持利用核能協助實現全球碳中和目標，六年前台灣民眾通過以核養綠公投，部分理念甚至走在國際趨勢之前。現在護國神山群討論自蓋核電廠，還可延伸及於小型核電廠的發展，核電廠的延役與運營，甚至核四重啟，賴清德應該用心傾聽與反省，或可為破產的非核家園解套。(轉載自聯合報社論)