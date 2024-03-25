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黑白集/漲電價衝擊極微？協尋奇蹟麵包店

黑白集

電價審議委員會拍板電價平均漲11%，幅度驚人。但經濟部舉例說明，卻稱北部某烘焙連鎖店每日僅增兩元電費，言下之意衝擊極微。藍委傅崐萁為此在臉書發文，呼籲全民「協尋」這家麵包店，要看看它如何創造兩元的省電奇蹟。

傅崐萁說，一台烤箱每月要耗電30度，冰箱要6、700度，加上攪拌機、冷氣、照明等，很難想像一家麵包店如經濟部所說每月用電在七百度以下。他諷刺說，要不是這店已不營業，否則就是自備核子反應爐。第二天，台電被迫揭曉答案稱「真有這家店」，只不過它是只賣麵包的門市店，根本沒烤箱；若有烘焙設備者，每月電費將增加上萬元。

這種真相，能算真相嗎？原來，創造「兩元奇蹟」的並不是麵包店，而是經濟部。身為最高經濟決策部門，經濟部不誠懇面對電價上漲的擴散效應，卻把一家門市謊稱為「麵包店」，這是哪門子決策範例？這次電價調漲，全台1200多萬用戶都受衝擊，政府卻刻意舉個怪怪的例子來騙百姓，以為大家就會好過一點嗎？

台鐵、高鐵已都傳出要漲票價，尤其北捷，電費占營運成本的13％，卻未獲補貼。閣揆陳建仁對此也只冷回，捷運是地方政府的事，要漲票價「沒有正當性」。但是，政府把能源政策搞得這麼離譜，台電漲價的正當性又在哪裡？(轉載自聯合報)

百度 台鐵 臉書

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