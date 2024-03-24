高雄鋁工廠氣爆 8人炸飛2移工亡

高雄湖內區佳豐鋁業工廠23日上午發生氣爆，兩名員工被救出時已無生命跡象，六人輕重傷，現場面目全非。（圖／高雄市消防局提供）

高雄市佳豐鋁業昨周末上午加班趕工，疑因灌模電控系統失靈，導致攝氏700度高溫 鋁液降溫水量不足，鋁、水接觸產生氣爆，讓在鍋爐底下作業的三名本國籍勞工 、五名泰籍移工等八人措手不及，當場被炸飛，廠區也面目全非；有傷者痛苦哀號，其中37歲的沙達、46歲的阿拉兩名泰籍移工送醫後仍傷重不治，六人輕重傷。

高雄市湖內區中山路二段的佳豐鋁業工廠專門製造鋁圓棒，昨天上午8時15分許傳出巨大爆炸聲響，消防局獲報出動15車、33人前往搶救。

警消抵達現場後，發現現場無明火，飄散粉塵白煙，地上一堆鋁屑，爆炸廠區被氣爆威力炸得面目全非，有三名傷者躺在機台旁，有人全身被燒焦、有人斷肢、有人背部燙傷嚴重，有傷者痛苦哀號；救護員緊急將已無生命跡象的傷者拉到安全區，施以心肺復甦術後，送醫搶救，其餘傷者先用水龍頭噴水降溫後送醫治療。

目擊民眾表示，聽到爆炸響時，窗戶玻璃都在震動，天空滿是煙塵，空氣充滿刺鼻惡臭，感覺根本不能呼吸，視線也受影響。附近住戶表示，爆炸發生時感覺天搖地動，像地震 一樣很恐怖。附近回收場業者表示，爆炸聲響非常巨大，就連貓咪都嚇得跑出來。

六位傷者昨分送醫院手術及治療，高雄市長陳其邁到台南醫院探視傷者時表示，此事涉及違反職業安全相關法規，市府將釐清相關責任，希望傷者盡速復元，市府也會給予全力協助。

佳豐鋁業業者向警方表示，爆炸時正在灌模作業，疑似控制系統異常，降溫水量不足，700度的高溫鋁液和水接觸時發生爆炸。

吳姓廠長則指出，聽現場員工口述，初步懷疑是電控系統無法正常運作釀爆炸意外，當時在鍋爐下方作業的八名員工逃跑不及因此傷亡；吳強調，到底是哪個環節出錯，仍有待釐清。