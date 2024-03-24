我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

高雄鋁工廠氣爆 8人炸飛2移工亡

台灣新聞組／高雄24日電
高雄湖內區佳豐鋁業工廠23日上午發生氣爆，兩名員工被救出時已無生命跡象，六人輕重傷，現場面目全非。（圖／高雄市消防局提供）
高雄湖內區佳豐鋁業工廠23日上午發生氣爆，兩名員工被救出時已無生命跡象，六人輕重傷，現場面目全非。（圖／高雄市消防局提供）

高雄市佳豐鋁業昨周末上午加班趕工，疑因灌模電控系統失靈，導致攝氏700度高溫鋁液降溫水量不足，鋁、水接觸產生氣爆，讓在鍋爐底下作業的三名本國籍勞工、五名泰籍移工等八人措手不及，當場被炸飛，廠區也面目全非；有傷者痛苦哀號，其中37歲的沙達、46歲的阿拉兩名泰籍移工送醫後仍傷重不治，六人輕重傷。

高雄市湖內區中山路二段的佳豐鋁業工廠專門製造鋁圓棒，昨天上午8時15分許傳出巨大爆炸聲響，消防局獲報出動15車、33人前往搶救。

警消抵達現場後，發現現場無明火，飄散粉塵白煙，地上一堆鋁屑，爆炸廠區被氣爆威力炸得面目全非，有三名傷者躺在機台旁，有人全身被燒焦、有人斷肢、有人背部燙傷嚴重，有傷者痛苦哀號；救護員緊急將已無生命跡象的傷者拉到安全區，施以心肺復甦術後，送醫搶救，其餘傷者先用水龍頭噴水降溫後送醫治療。

目擊民眾表示，聽到爆炸響時，窗戶玻璃都在震動，天空滿是煙塵，空氣充滿刺鼻惡臭，感覺根本不能呼吸，視線也受影響。附近住戶表示，爆炸發生時感覺天搖地動，像地震一樣很恐怖。附近回收場業者表示，爆炸聲響非常巨大，就連貓咪都嚇得跑出來。

六位傷者昨分送醫院手術及治療，高雄市長陳其邁到台南醫院探視傷者時表示，此事涉及違反職業安全相關法規，市府將釐清相關責任，希望傷者盡速復元，市府也會給予全力協助。

佳豐鋁業業者向警方表示，爆炸時正在灌模作業，疑似控制系統異常，降溫水量不足，700度的高溫鋁液和水接觸時發生爆炸。

吳姓廠長則指出，聽現場員工口述，初步懷疑是電控系統無法正常運作釀爆炸意外，當時在鍋爐下方作業的八名員工逃跑不及因此傷亡；吳強調，到底是哪個環節出錯，仍有待釐清。

據了解，兩死、六傷的八名員工，昨適逢周末，仍加班趕工，不幸遇到爆炸意外，吳姓廠長昨晚也被警方帶回調查。

還原鋁工廠爆炸現場
還原鋁工廠爆炸現場

高溫 勞工 地震

上一則

借書不買書惹議 書店訪視委員遭停職

下一則

監視器爭議 柯文哲蔣萬安激烈交鋒

延伸閱讀

寶兒高雄開唱熱壞了 狂灌冰水照樣展現天后實力

寶兒高雄開唱熱壞了 狂灌冰水照樣展現天后實力
CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器

CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器
高雄80歲翁郵局提10萬「捐錢延壽」 警傻眼憂遇詐苦勸

高雄80歲翁郵局提10萬「捐錢延壽」 警傻眼憂遇詐苦勸
州主計長：聯邦移民政策將影響紐約市經濟

州主計長：聯邦移民政策將影響紐約市經濟

熱門新聞

CNN報導，台積電海外擴廠面臨人才短缺、東西文化差異等重大挑戰。路透

CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器

2024-03-23 15:54
桃園市有對謝姓兄弟為了與馬姓手足爭家產，在老爸死後偽造假遺囑，卻因捺印指紋模糊引起懷疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影

爭家產…台兄弟竟掀冰櫃扳開亡父手指 捺印偽造遺囑

2024-03-16 12:24
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）被控與隨扈不倫戀，花蓮地院昨判賠。圖／本報系資料照片

台總統府前發言人不倫戀判賠 人夫隨扈痛訴「活在地獄」

2024-03-20 15:19
高雄前立委王世雄7年前赴中國接受換肝手術，整體花費約800萬元(約26萬美元)，他身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，卻不敵胰臟癌考驗，病逝高雄長庚醫院。(本報資料照)

出身高雄世家 台前立委王世雄癌逝 憾未把父骨灰帶回台

2024-03-21 10:24
男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖。（本報資料照片）

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

2024-03-23 20:38
彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人誘出張姓男友殺害棄屍，最高法院判林女無期徒刑定讞。（圖／翻攝自林女臉書）

蛇蠍酒女全家動員…誘殺男友棄屍盜領15萬美元 判無期

2024-03-21 11:08

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」
AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數