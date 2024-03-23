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藍批9大法官挺廢死 違88%民意

記者屈彥辰、王宏舜／台北23日電
國民黨立委游顥(左起)、王鴻薇、王育敏22日舉行記者會，點名九名大法官支持廢死。(記者黃義書／攝影)
國民黨立委游顥(左起)、王鴻薇、王育敏22日舉行記者會，點名九名大法官支持廢死。(記者黃義書／攝影)

死刑存廢爭議大，司法院大法官4月23日將召開言詞辯論庭討論。在野黨立委昨點名九位大法官具廢死心證，並質疑蔡英文總統及其政府與約88%反對廢死的民意作對，若做出死刑違憲的結論，總統當選人賴清德上任之初即跛腳。司法院表示，本案尚在審理中，呼籲各界給予純淨的審判空間。

國民黨立委王鴻薇、王育敏、游顥昨舉行記者會，點名司法院正副院長許宗力、蔡烱燉及大法官許志雄、黃昭元、謝銘洋、陳忠五、尤伯祥、黃瑞明、詹森林等皆有廢死立場。許宗力過去講過死刑有可能違憲；許志雄提過「死刑有違憲疑慮，被害人的人權是另一個層面的問題」；黃昭元批死刑太過草率，曾連署停止執行死刑；謝銘洋曾參與廢死聯盟暫停執行死刑的連署。

此外，蔡烱燉說「有配套，不一定要判死刑」；黃瑞明說「死刑是滿足民眾的廉價慰藉」； 詹森林說「希望台灣人不會被判死刑」；陳忠五曾參與廢死聯盟暫停執行死刑的連署；尤伯祥贊成朝向廢死前進。

王鴻薇指出，近九成民眾反對廢死，台灣法律無廢死，事實上形同廢死，台灣人非常憤怒。王育敏提醒，一旦大法官做出死刑違憲的結論，賴清德上台後的民調將雪崩式下滑，因跟多數民意作對，面臨跛腳挑戰。

國民黨立委點名9名大法官挺廢死，不過蔡烱燉因參與過死囚王鴻偉審理，尤伯祥擔任過死囚邱和順的辯護人，必須迴避。15名大法官中，蔡彩貞也審裡過王柏英案，也要迴避，認定死刑違憲與否，只要7名大法官同意就過關。

大法官 賴清德 國民黨

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