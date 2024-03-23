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柯文哲：綠電吃飽 台電虧慘 全民埋單

記者歐陽良盈、屈彥辰／台北23日電
民眾黨主席柯文哲批評，民進黨執政後綠油油的綠電都吃飽了，卻讓台電虧損得一塌糊塗，再叫全民補缺額。(本報資料照片)
民眾黨主席柯文哲批評，民進黨執政後綠油油的綠電都吃飽了，卻讓台電虧損得一塌糊塗，再叫全民補缺額。(本報資料照片)

4月起工商民生用電全漲價，平均漲幅11%。民眾黨主席柯文哲批評，民進黨執政後綠油油的綠電都吃飽了，卻讓台電虧損得一塌糊塗，再叫全民補缺額。國民黨立委賴士葆批評，漲電價加上升息，這是一條牛剝兩層皮。

柯文哲指出，電價調漲老百姓首當其衝、苦不堪言，台電過去是國營事業中表現最好的，過去都有盈餘，但民進黨執政後，特別是過去兩年，竟然連續虧了4000億(台幣，下同，約124億美元)。

柯文哲批評，光電、風電、綠油油的綠電都吃飽了，卻讓台電虧損得一塌糊塗，再叫大家來補這個缺額，不就是這樣嗎？

民眾黨立法院黨團總召黃國昌質疑，民進黨政務官從經濟部、政務委員到國發會，有多少人在替綠營派系權貴的綠電集團護航，不該一直推說檢調在調查就事不關己。

賴士葆表示，電價上漲影響百工百業，老百姓除了面對電價上漲，還要應付百物齊漲導致荷包縮水的苦果，央行升息半碼對抗通膨能達到的效果有限，這是一條牛剝兩層皮。

賴士葆表示，台電的資本額從3300億元增資到5800億元，去年超徵稅收的錢撥出500億元補貼台電的窟窿，源頭歸咎於錯誤的能源政策，到去年底止，工業生產指數連19黑，全年衰退12.45%，工總聽聞電價要上漲，疾呼政府讓核電廠繼續運轉，削減產業競爭力，很多傳統產業會營運困難。

柯文哲 民進黨 升息

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