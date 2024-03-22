交長王國材籲別去香港 觀光業批造成民眾恐慌

國安局長、交通部長均稱去香港旅遊有風險。圖為21日香港維多利亞港旁的西九文化區展出由澳洲藝術團隊創作的大型藝術裝置「抱泡瞬間」。（中新社）

香港 立法會通過基本法23條立法「維護國家安全條例」，今起生效。基本法被解讀凡曾批評過中國，皆可能受法律制裁。台國安局長蔡明彥日前示警台灣民眾赴港旅遊風險增。交通部長王國材昨天明示，若真有類似行為，民眾便不要去了。

王國材說，現在旅客除了自由行，還有團客，皆可到香港。相關立法讓民眾要非常小心，會透過陸委會、觀光 署，針對國人赴香港特別提醒。

民進黨立委賴瑞隆昨天質詢香港基本法23條相關議題，行政院長陳建仁答詢，呼籲台灣人民去香港的時候，務必要注意自己安全，一定要確認後再去香港，要特別小心。台灣人民一定要提高警覺並以香港為戒，全民團結一致來抵抗任何威權獨裁國家的制度入侵。

針對王國材的說法，中華民國 旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁不滿指出，身為交通部長，底下有觀光署要推展觀光，直接告訴台灣民眾不要去（香港） 實在不妥。

蕭博仁指出，觀光署今年要達1200萬人次國際觀光客目標，去年港澳來台旅客占最大宗，其中光是香港就有110萬人次，身為交通部長，直接呼籲民眾不要去（香港），實在不妥，也會影響香港對台灣觀感。

他表示，除了中國、香港以外，包括泰國、緬甸、馬來西亞等國家，只要曾經謾罵、批評其政府，在當地都有可能被抓，甚至台灣也有反滲透法，無論到哪個國家都有其應遵守的規定，身為政務官、推展觀光的機關，不應該特別去強調這件事。

蕭博仁也說，過去不曾有任何旅行團到中國因批評其政府被處罰，旅遊業者也不會特別去強調這件事，只會提醒旅客到國外就是遵守當地規定。至於基本法是否影響赴港觀光？他認為，影響不會太大，過去台灣民眾赴港旅遊有九成都是自由行，僅一成是團客。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，雖然中國、香港有相關法令規定，但旅行業者沒有這麼悲觀。但以官員的角度特別拿出來強調，反而會造成民眾恐慌。若照這個邏輯，現在有幾十萬人在中國生活也會很危險。政府如果這麼擔心，那就乾脆禁止去中國或發布旅遊警示。