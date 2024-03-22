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台工商民生用電全漲平均調幅11% 台積電達25%

記者江睿智、陳儷方、侯俐安／台北22日電
家庭及商家電價調幅 資料來源／台電、採訪整理 製表／江睿智
家庭及商家電價調幅 資料來源／台電、採訪整理 製表／江睿智

經濟部今天召開電價費率審議會，拍板4月電價調漲幅度。根據經濟部所提方案，這波電價調整平均調幅11%，工業、小商家及民生用電全面調漲。

這次電價調整將長年凍漲的500度以下家庭納入，依規畫，民生用電700度以下調漲5%、700度至1000度調7%、1000度以上調10%，共有逾1340萬戶家庭受影響。

工業用電方面，逾44萬家工業用電戶調幅低於14%，另有十多家用電大戶調幅15%以上，台積電適用最高調幅25%。官員指出，最終電價調整方案仍需由電價審議會討論拍板。

而為因應電價調漲引發的物價上漲壓力，中央銀行昨天召開理監事會，決議宣布升息半碼（0.125個百分點），被市場解讀為避免通膨升溫的預防性措施。此外，行政院副院長鄭文燦今天主持「穩定物價小組」會議，研議將進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅，汽、柴油與水泥減徵貨物稅，以及牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率調降措施，再延長實施三個月到六月。

經濟部表示，經過這波調整後，住宅電價由平均每度2.65元（台幣，下同，約0.083美元）提高至2.8元，調幅5.7%；工業電價則由平均每度3.38元提高至3.85元，調幅13.9%。整體電價平均單價從3.11元提升到3.45元，可望挹注台電580億元電費收入。

經濟部指出，行政院動用歲計賸餘拍板給經濟部1080億元，其中1000億元是撥補台電，另80億元則是由經濟部編列公務預算給台水。不過，整體估計今年台電還是要虧近150億元。

這波電價調整中，工業用戶承擔較大調幅。工業用電分為一般產業及用電大戶兩大類。據規畫，用電大戶為每年用電量5億度以上、用電連續兩年成長，依其年用電量分別適用15%、18%、21%、25%調幅，其中僅台積電一家年適用25%調幅。

一般產業區分「用電成長」、「用電持平或衰退不滿10%」與「用電衰退逾10%」，漲幅分別為14%、12%與7%。

24小時用電的資料中心亦被視為用電大戶，依用電量分四級距，分別適用15%、18%、21%、25%調幅。據透露，谷歌及中華電信資料中心適用25%調幅。

至於小商家，依規畫用電1500度以下調5%，1500度以上至3000度約7%，3000度以上則一成，約有91萬戶採累進費率的小商家受影響。

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