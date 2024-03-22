抑制通膨預期 漲電價前夕央行預防性升息半碼

中央銀行21日宣布升息半碼，央行總裁楊金龍表示，因應電價調漲可能造成通膨預期，升息是合理的決定，圖為小吃攤上的價目表塗塗改改多次。（記者蘇健忠／攝影）

美國聯準會和台灣中央銀行昨天先後公布最新利率 決策，聯準會一如市場預期利率按兵不動，央行 決議卻超乎市場預期，宣布升息 半碼（0.125個百分點），是去年第二季以來首次升息，終結利率「連三凍」。央行總裁楊金龍表示，因應電價調漲可能造成通膨預期，這次升息是合理的決定、也是預防性升息。

央行昨天召開首季理監事會，決議升息0.125個百分點後，央行重貼現率從1.875%上修至2%，為2009年1月8日以來、逾15年新高。楊金龍說，央行理事中僅一位認為應維持目前利率水準，其餘理事均支持升息半碼，目前央行的貨幣政策基調維持緊縮，但不會更緊，今年此次升息半碼後，未來再調升空間有限。他形容，升息半碼已是surprise（驚喜），如果升息一碼就是surprise兩次。

央行出乎外界預期升息半碼，唯一原因就是電價要調漲，楊金龍表示，他不知道電價會調漲多少，但央行是以平均漲幅10%，併計直接與間接影響後，上修2024年消費者物價指數（CPI）年增率的預測至2.16%，較上季預測上修0.27個百分點。

除了調升CPI增幅預測，央行也調高經濟成長率預測，上修今年經濟成長率至3.22%，小幅上調0.1個百分點。

楊金龍指出，市場也許會質疑歐美都要降息，為何台灣卻要升息、沒有跟進主要央行趨勢，但一直以來，台灣跟歐美的利率調整速度本來就不一樣。他說，央行調整利率的幅度是逐步的，但之所以能逐步調整是因為台灣的通膨不會比歐美嚴重，台灣現在的CPI漲幅已經逐漸收斂到2%，現在是因為台電虧損要調漲電價，央行就必須關注電價調漲後對通膨的影響。

楊金龍表示，央行會持續關注電價調整、淨零轉型等對國內通膨發展的後續影響，並關注主要經濟體貨幣政策動向，例如美國聯準會的動向，以及日本央行的決策等，還有中國大陸經濟下行風險，以及國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候等對台灣經濟金融情勢的影響。

至於美國聯準會則決定維持基準利率在5.25%至5.5%區間，符合市場預期，也帶動美股三大指數收紅。聯準會官員仍預測，今年將降息三碼（0.75個百分點）。