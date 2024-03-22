我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

抑制通膨預期 漲電價前夕央行預防性升息半碼

記者陳儷方、編譯任中原／台北22日電
中央銀行21日宣布升息半碼，央行總裁楊金龍表示，因應電價調漲可能造成通膨預期，升息是合理的決定，圖為小吃攤上的價目表塗塗改改多次。（記者蘇健忠／攝影）
中央銀行21日宣布升息半碼，央行總裁楊金龍表示，因應電價調漲可能造成通膨預期，升息是合理的決定，圖為小吃攤上的價目表塗塗改改多次。（記者蘇健忠／攝影）

美國聯準會和台灣中央銀行昨天先後公布最新利率決策，聯準會一如市場預期利率按兵不動，央行決議卻超乎市場預期，宣布升息半碼（0.125個百分點），是去年第二季以來首次升息，終結利率「連三凍」。央行總裁楊金龍表示，因應電價調漲可能造成通膨預期，這次升息是合理的決定、也是預防性升息。

央行昨天召開首季理監事會，決議升息0.125個百分點後，央行重貼現率從1.875%上修至2%，為2009年1月8日以來、逾15年新高。楊金龍說，央行理事中僅一位認為應維持目前利率水準，其餘理事均支持升息半碼，目前央行的貨幣政策基調維持緊縮，但不會更緊，今年此次升息半碼後，未來再調升空間有限。他形容，升息半碼已是surprise（驚喜），如果升息一碼就是surprise兩次。

央行出乎外界預期升息半碼，唯一原因就是電價要調漲，楊金龍表示，他不知道電價會調漲多少，但央行是以平均漲幅10%，併計直接與間接影響後，上修2024年消費者物價指數（CPI）年增率的預測至2.16%，較上季預測上修0.27個百分點。

除了調升CPI增幅預測，央行也調高經濟成長率預測，上修今年經濟成長率至3.22%，小幅上調0.1個百分點。

楊金龍指出，市場也許會質疑歐美都要降息，為何台灣卻要升息、沒有跟進主要央行趨勢，但一直以來，台灣跟歐美的利率調整速度本來就不一樣。他說，央行調整利率的幅度是逐步的，但之所以能逐步調整是因為台灣的通膨不會比歐美嚴重，台灣現在的CPI漲幅已經逐漸收斂到2%，現在是因為台電虧損要調漲電價，央行就必須關注電價調漲後對通膨的影響。

楊金龍表示，央行會持續關注電價調整、淨零轉型等對國內通膨發展的後續影響，並關注主要經濟體貨幣政策動向，例如美國聯準會的動向，以及日本央行的決策等，還有中國大陸經濟下行風險，以及國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候等對台灣經濟金融情勢的影響。

至於美國聯準會則決定維持基準利率在5.25%至5.5%區間，符合市場預期，也帶動美股三大指數收紅。聯準會官員仍預測，今年將降息三碼（0.75個百分點）。

聯準會主席鮑爾在記者會表示，「經濟表現良好」，但「通膨仍然太高」，且最近通膨出現比預期更為黏著的信號，尤其是服務業。官員認為利率可能處於循環頂點，經濟走勢如大致符合預期，今年某個時間點開始減少政策限制可能會是適當之舉。

憂通膨升溫 央行升息因應 資料來源／央行、主計總處 製表／財經中心
憂通膨升溫 央行升息因應 資料來源／央行、主計總處 製表／財經中心

央行 升息 利率

上一則

動員全家誘殺男友棄屍盜領473萬 酒店女逃死定讞

下一則

韓民調漲到底做了什麼？ 黃暐瀚分析「國瑜3箭」：黑轉紅

延伸閱讀

美股續創新高 道瓊逼近4萬點大關 美光領費半勁揚逾2%

美股續創新高 道瓊逼近4萬點大關 美光領費半勁揚逾2%
平均調幅11%...台灣工商民生用電全漲價 逾1340萬家庭受影響

平均調幅11%...台灣工商民生用電全漲價 逾1340萬家庭受影響
這家美國大型基金公司 不相信Fed今年會降息

這家美國大型基金公司 不相信Fed今年會降息
聯準會利率按兵不動 仍預測今年降息3碼

聯準會利率按兵不動 仍預測今年降息3碼

熱門新聞

桃園市有對謝姓兄弟為了與馬姓手足爭家產，在老爸死後偽造假遺囑，卻因捺印指紋模糊引起懷疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影

爭家產…台兄弟竟掀冰櫃扳開亡父手指 捺印偽造遺囑

2024-03-16 12:24
台灣一名女性參加慶生趴疑遭下藥。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ami Suhzu）

女參加慶生趴疑遭下藥 壽星遭脫光光、鋼珠槍教訓

2024-03-15 21:48
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）被控與隨扈不倫戀，花蓮地院昨判賠。圖／本報系資料照片

台總統府前發言人不倫戀判賠 人夫隨扈痛訴「活在地獄」

2024-03-20 15:19
國民黨立委陳玉珍近期清理在立法院的辦公室時，清出在新冠肺炎疫情期間購買的中國快篩，但因為已經過期，所以昨天送到立法院垃圾場等待處理。記者林俊良／攝影

藍委陳玉珍丟棄逾百箱中國製快篩 羅一鈞提醒2件事

2024-03-14 13:02
高雄前立委王世雄7年前赴中國接受換肝手術，整體花費約800萬元(約26萬美元)，他身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，卻不敵胰臟癌考驗，病逝高雄長庚醫院。(本報資料照)

出身高雄世家 台前立委王世雄癌逝 憾未把父骨灰帶回台

2024-03-21 10:24
台灣一名13歲少女與水電工鄧姓男子交往，少女依鄧男要求傳送裸照，並兩度與鄧發生親密性行為，少女母知情後報案提告。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

13歲台灣少女網戀水電工 傳裸照還獻出處女身

2024-03-15 20:03

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域

每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域