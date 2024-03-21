我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

水原涉賭風波後首現身 大谷翔平不發一語 快步離開飯店

多管齊下 德州5方式槓聯邦邊境政策

台積嘉義設廠向雲林借水 雲縣長張麗善：占雲林便宜

記者陳雅玲、黃于凡／台北21日電
台積電將在嘉科設廠，初期將從雲林湖山水庫支援用水，雲林縣民反彈。嘉義縣長翁章梁說，已規畫海水淡化廠增水源調度。雲林縣長張麗善（圖）說，雲林什麼都不缺，缺中央關愛。（記者陳雅玲／攝影）
台積電將在嘉科設廠，初期將從雲林湖山水庫支援用水，雲林縣民反彈。嘉義縣長翁章梁說，已規畫海水淡化廠增水源調度。雲林縣長張麗善（圖）說，雲林什麼都不缺，缺中央關愛。（記者陳雅玲／攝影）

台積電將在嘉義科學園區設置兩座CoWos先進製程封裝廠，第一廠預計2028年量產，屆時每天需3.3萬公噸用水，水利署計畫初期從雲林湖山水庫支援，掀起雲嘉搶水大戰。雲林縣長張麗善直言這是占雲林便宜，經濟產業發展要有長遠布局和規畫，「怎會缺東缺西跑來跟鄰居借？」嘉義縣長翁章梁反駁，縣內梅山鄉等地被畫為湖山水庫水質水源保護區，水資源沒縣市之分，應是全台共享資源。

台積電將在嘉科設廠，初期將從雲林湖山水庫支援用水，雲林縣民反彈。嘉義縣長翁章梁（...
台積電將在嘉科設廠，初期將從雲林湖山水庫支援用水，雲林縣民反彈。嘉義縣長翁章梁（圖）說，已規畫海水淡化廠增水源調度。雲林縣長張麗善說，雲林什麼都不缺，缺中央關愛。（記者黃于凡／攝影）

台積電先進製程封裝廠在嘉科設廠，用水是一大問題，嘉義縣府水利處指出，縣府規畫在布袋商港外新建海水淡化廠，填海造陸10公頃，提高自主水源供應產業及民生所需，第一期預計2031年完工，日供5萬公噸水，第二期2036年起日供10萬公噸水。另打算興建再生水廠，目標日產0.45萬公噸再生水，可能再增加，將進行可行性評估。

不過，台積電先進製程封裝廠預計2028年量產，海淡廠要到2031年才供水，落差恐達三、四年，水利署副署長王藝峰說，初期會先調撥湖山水庫每日支援4萬公噸水。

之前雲林縣爭取台積電落腳雲林，如今台積電到嘉義設廠，反要雲林支援水，讓不少雲林人不解及不滿。張麗善說，已接到不少縣民抱怨，她完全理解縣民的憤怒，也認為太不合理、占雲林便宜，當初湖山水庫是為解決地層下陷、供應民生用水設置，如今卻「為了隔壁鄰居大費周章支援」。

「我們什麼都不缺，只缺中央關愛的眼神。」張麗善說，雲林縣做足準備爭取台積電設廠，土地、水、電等一應俱全，相較嘉義爭取台積電中央一路開綠燈，雲林卻因政治角力不被關愛，呼籲中央產業擘畫「不要有政治色彩」。

雲林縣民進黨立委劉建國也說，台積電在嘉義設廠卻跟雲林借水，是很大的衝突跟矛盾，但也意味雲林不缺水，台積電設廠雲林就不會有調撥水的問題，他會持續和經濟部溝通，爭取台積電在雲林設廠。

對於雲林怒火，翁章梁說，水資源是全台共享資源，包括南水北調、北水南調等，都由中央整體評估，且為保護湖山水庫水源，梅山鄉許多地方被畫為水質水源保護區，水資源沒有縣市的問題，應是促進全台發展的共享資源。

民進黨嘉義縣立委陳冠廷、蔡易餘都表示，湖山水庫水源來自嘉義縣山區，當時山區民眾反對「嘉義水雲林用」，經協調後才建水庫；另外，集水區及水庫位於嘉義縣的曾文水庫也供應南科用水，海淡廠完成前，過渡期間可能需調度湖山水庫的水資源支援，雲嘉兩縣應為水資源調度和產業發展尋求最佳方案，一同努力發展，而非爭執水源來源。

台積電 民進黨

上一則

桃機塞機懲處機場公司12主管 基層批民航局卸責

下一則

與總統府前發言人Kolas不倫 隨扈反擊控妻長年冷暴力

延伸閱讀

營建、勞力成本飆高 台積電供應商延後在美設廠

營建、勞力成本飆高 台積電供應商延後在美設廠
黃仁勳談美中不會發生「末日劇本」 將繼續與台積電密切合作

黃仁勳談美中不會發生「末日劇本」 將繼續與台積電密切合作
電價將調漲 盧秀燕率藍白9女縣市長喊話中央

電價將調漲 盧秀燕率藍白9女縣市長喊話中央
台積2座先進封裝廠 確定進駐嘉科 縣長稱近期將動工

台積2座先進封裝廠 確定進駐嘉科 縣長稱近期將動工

熱門新聞

中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛。（記者黃仲明／攝影）

台航空業暑期搶客 華航、長榮、星宇北美線開戰

2024-03-13 02:28
桃園市有對謝姓兄弟為了與馬姓手足爭家產，在老爸死後偽造假遺囑，卻因捺印指紋模糊引起懷疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影

爭家產…台兄弟竟掀冰櫃扳開亡父手指 捺印偽造遺囑

2024-03-16 12:24
澎防部演訓示意圖。本報資料照片

美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光

2024-03-12 15:04
台灣一名女性參加慶生趴疑遭下藥。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ami Suhzu）

女參加慶生趴疑遭下藥 壽星遭脫光光、鋼珠槍教訓

2024-03-15 21:48
2月6日，新竹一處國軍基地舉行訓練，總統蔡英文（中）到場視察。歐新社

美媒稱美啟動對台重大軍事合作 派陸軍特種部隊常駐

2024-03-13 11:08
國民黨立委陳玉珍近期清理在立法院的辦公室時，清出在新冠肺炎疫情期間購買的中國快篩，但因為已經過期，所以昨天送到立法院垃圾場等待處理。記者林俊良／攝影

藍委陳玉珍丟棄逾百箱中國製快篩 羅一鈞提醒2件事

2024-03-14 13:02

超人氣

更多 >
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除
世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？
浴室這4個缺點 恐影響售屋

浴室這4個缺點 恐影響售屋
廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了