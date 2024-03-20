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林志玲嫁妝 東成醬油承認非自釀 「買他廠醬汁調味」

記者周宗禎、萬于甄／台南20日電
台南市衛生局19日會同消保官、市調處等單位到東成醬油稽查，對產品抽樣檢驗，釐清是否涉及標示不實或攙偽假冒。(記者周宗禎／攝影)
台南市衛生局19日會同消保官、市調處等單位到東成醬油稽查，對產品抽樣檢驗，釐清是否涉及標示不實或攙偽假冒。(記者周宗禎／攝影)

主打古法釀製的台南市老字號東成醬油，被鏡週刊報導疑向醬油大廠購買基底醬油，調味後再貼上商標對外販售，公司昨天承認「部分產品有採購萬家香及高慶泉安全合格的產品醬汁調製醬油」，但食用安全無虞，對於造成大眾困擾，深表歉意。

台南市衛生局昨天會同消保官、調查人員到東成稽查、抽樣醬油，將帶回釐清是否符合「釀造」醬油的成分規範。

據了解，東成醬油創立65年，醬油產品線廣，有專供餐飲業者、也有家庭用，價格從親民到偏貴，台南市政府曾選產品「醇釀醬油」當作名模林志玲結婚的嫁妝，一瓶400毫升要價259元(台幣，下同，約8美元)，標榜使用高蛋白黃豆片(非基因改造)、小麥釀造出琥珀紅頂級壺底油。人氣產品白曝油150毫升要110元，而「原汁醬油」常有餐廳選用，一瓶1600毫升僅189元。

鏡週刊昨報導東成醬油第二代接班後，為降低成本停止自行釀造，向萬家香、高慶泉等醬油大廠購買基底醬油調味，再貼上商標對外販售，涉欺騙消費者。東成昨天發聲明接受無條件退貨，即日起至4月19日可憑產品包裝或發票，到台北、台南及高雄直營門市辦退貨。

台南市府衛生局、消保官、調查局台南市調查處人員下午2點半到東成醬油位於新化區生產工廠稽查，停留五個多小時，直到晚間7點半離開；衛生局指出，業者稱從其他大廠購買的基底醬油，因原料批次及產品眾多，仍在釐清中，後續抽樣檢驗、確認所稱釀造醬油的標示是否符合規定。

東成醬油經理鄭文翔說，新場域還在擴充，產能稍不足，公司有做營業用醬油及高端醬油，高慶泉、萬家香與自家產品線風味雷同，希望彌補產能不足，「把他們產品進到內部，再做風味上調整，做成我們自己口味，經高度嚴格把關，交到消費者手上」，不是直接貼牌。

鄭文翔也說，東成採購其他同等級廠商的醬汁，都是符合國家標準同等規格要求，也完全配合主管機關稽查來自清、接受有疑慮的消費者退貨。

東成醬油位於台北的分銷店。(記者邱德祥/攝影)
東成醬油位於台北的分銷店。(記者邱德祥/攝影)

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