禁藥風波 林書豪用靜脈雷射禁賽5場

林書豪為修復足底筋膜傷勢，卻誤用違反世界運動禁藥管制機構規定的「靜脈雷射」療法。(本報資料照片)

前NBA 台裔球員林書豪 本季加入PLG新北國王隊 ，和弟弟林書緯實踐兄弟同隊心願，但近期受足底筋膜炎傷勢所苦，為治療傷處，誤用違反世界運動禁藥管制機構（WADA）「靜脈雷射」療法。國王隊昨發表聲明承認疏失並道歉，PLG聯盟則宣布林書豪禁賽5場、罰款台幣15萬元(約4680美元)，林將無緣年度個人獎項。

PLG每隊一季40場比賽，角逐個人獎項門檻至少出賽27場。原本是年度MVP熱門的林書豪目前只出賽14場，5場禁賽後就算全勤上陣，也僅會出賽25場，確定退出競爭個人獎項行列。

林書豪被發現使用靜脈雷射，是因國王月初在社群上傳「林書豪的一天」影片，拍攝赴診所治療，但畫面疑似使用運動禁藥的靜脈雷射，引發爭議。靜脈雷射治療雖普遍做為一般人醫療使用，但在WADA規定中屬於運動禁藥，賽事期間與賽外都禁用。

國王球團強調，球隊安排的醫療行為，絕無增強運動表現意圖，用意在協助傷勢恢復，但球隊確實在不知道其醫療行為可能違反WADA規範之下，安排林書豪接受診所與球隊醫療團隊建議進行治療。球隊為醫療團隊沒準確判斷致歉，並下架爭議影片。

因林書豪身分屬於職業球員，由各職業聯盟所管轄，根據PLG規範，如球員抽驗結果違反聯盟與WADA禁藥政策規定標準，導致不公平競賽結果時，聯盟將取消該球團使用禁藥所影響相關成績紀錄。違反上述規定者，得處禁賽最高1年、永不錄用、或科或併科罰款最高新台幣50萬元。

球團表示，後續球隊與林書豪願全力配合PLG聯盟後續任何藥檢和調查，並尊重與接受聯盟決定。

PLG隨後宣布，林書豪未使用禁藥，但是療法未符合WADA規定，依照聯盟賽事章程懲處。