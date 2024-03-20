繁星缺額5年最多 台大創新高 頂大未招滿

大學繁星推薦19日放榜，台大共26個缺額分布於10個科系組，其中6個系組屬於生農學院。(記者杜建重／攝影)

2024學年度升大學繁星推薦昨公告第一類至第七類學群錄取結果，錄取率為64%，較去年略增，但未招滿的缺額數總計1713個，創下近5年來最多，其中包括台大、陽明交大、清大等校都有缺額。以台大為例，今年缺額高達26個，同樣創下近年缺額之最。

此外，部分私立大學缺額則破百，其中以真理大學171個缺額最高，其次為文化大學163個以及中華大學118個。但也有7所私立大學滿招，除了北醫大、中國醫大、中山醫大、馬偕醫學院等醫學類型私校外，還包括元智、中原、大同等校。

今年共有65所大學、1754個學系參加繁星推薦招生，共提供約1.5萬個招生名額，約2.1萬人報名，總計錄取約1.4萬名學生。

儘管錄取率較去年略增，但缺額數卻創下近5年來新高，僅11校招滿，部分頂尖大學也出現缺額，其中像台大缺額26個、成大缺額35個、清大和陽明交大也分別有15跟10個缺額。

對於今年整體繁星招生缺額多，李宏森分析，學生志願選擇多元，考量到自身興趣外，如AI 、資通訊領域相關科系，近年也會對學生產生磁吸效應，學校在推薦學生時也有策略考量。各校繁星推薦即便沒有招滿，名額最終也會回流至分發入學使用，不會浪費。

李宏森也提到，近年管理學院愈來愈重視數學能力，如會計系、工管系多選擇參採數A，但數A成績好的學生有更多選擇，報名人數少，導致缺額也增加。

真理大學坦言，繁星制度本來就對後段學校較不利，但繁星僅占今年新生1028個招生名額中的15%，人數並不多，會於接下來的入學管道上繼續努力。

中華大學則說，對仍有缺額一事深感遺憾，將持續精進教學品質，因應產業趨勢，深化AI課程教學。