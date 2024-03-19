我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺94歲亞裔婦兇手只判5年緩刑 華人社區不滿處分寬鬆

川普付不出4.5億擔保金 資產恐遭扣押

剴剴非首例 兒盟5年前轉介幼童也猝死 疑保母不當照顧

記者賴昀岫、陳宛茜、葉冠妤／台北19日電
民進黨立委林月琴爆料，早在2019年就發生有孩子，疑因兒盟轉介保母照顧疏失最後猝死。（本報資料照片）
民進黨立委林月琴爆料，早在2019年就發生有孩子，疑因兒盟轉介保母照顧疏失最後猝死。（本報資料照片）

等待出養的一歲男童「剴剴」，疑遭兒福聯盟認證的保母虐死，出身社福兒權團體的民進黨立委林月琴昨天爆料，剴剴不是第一個，早在2019年，新竹縣「珮珮」疑因兒盟轉介保母照顧疏失，導致出現感冒、不明頭部挫傷等狀況，最後判定為猝死，質疑「直到生命消失，我們政府才願意改善嗎？」

林月琴昨天在質詢時提到，「我們到底還有多少個剴剴？」因為在2019年時，同樣是由兒福聯盟轉介的待出養童珮珮，兩個多月的時間，除了感冒還有不明頭部挫傷，最後判定為猝死，保母有照顧疏失，但兒盟當時表示，這是帶過小孩的合格保母，但孩子卻仍不幸離世，「陳情人說，弱勢家庭根本無力對抗一個機構」。

林月琴指出，自己手上有二至三案，安置在保母家遭不當對待後，再轉介到其他保母家。她問，如果安置後持續有兒虐狀況，地方不通報、機構又隱匿，中央該如何處理？衛福部長薛瑞元說，這部分有第二層監督機制，因為家屬沒有辦法或無力處理的孩子，才需要送到全日托安置，和一般家外安置的監督機制不同。

家外安置處理原則，本來就要找到訪視輔導良好的保母，林月琴說，剴剴案的保母在2021年7月16日拿到登記證、2022年9月向文山居托中心申請登記證、11月10日取得登記。2023年4月17日收托第一個幼兒，5月4日就收托第二個幼兒，僅17天兒盟就接著送來第兩個孩子，「只有短短17天，這樣叫有訪視輔導良好嗎？」

林月琴質疑，機構將孩子安置是否有通知居托中心？事實上從頭到尾兩邊都不互通，「 為什麼一般保母不預告訪視、孩子晚上也會回家，兒盟卻採行預告訪視？」加上剴剴的阿嬤因為經濟問題選擇委託安置，為何地方政府直接執行出養？到底應由誰決定？薛瑞元表示，未來走委託安置流程，不是由安置機構決定。

林月琴要求，包含要修待出養等待期法源依據；應強制地方主管機關，建立訪視輔導狀況良好保母名單，否則沒有監管機制，無疑是把孩子推到另一個火坑；提高相關法律強制力等。

另外，目前本就有跨區處理原則，林月琴質疑，如何讓地方不互踢皮球？薛瑞元說，這個案子不是踢皮球，而是兩邊都有沒做好的地方，這次檢討也發現這個現象，希望地方未來負起該負的責任，中央則負責督導，但如果媒合剴剴原居處新北市的保母，就比較不會有資料轉移缺漏的狀況。

「剴剴」疑遭保母虐死事件延燒，兒盟執行長白麗芳前天致信員工表示董事會要求她卸職，使逾百名員工發動內部連署聲援，點名兒盟董事長林志嘉才該請辭。兒盟昨發聲明表示，「上周在慌亂中開始接到各界提問，導致對外說明一度荒腔走板，進而引發兒盟正當性受大眾質疑」，董事會已接受白麗芳申請卸任執行長，並邀前執行長陳麗如加入專案小組，將提出明確改革計畫。

對於兒盟指對外說明「荒腔走板」說法，也被質疑兒盟把責任推給「媒體危機處理不妥」，而非歸咎於內部組織。

猝死 民進黨

上一則

剴剴疑遭虐死 衛福部長首度公開道歉 認社安網有缺陷

下一則

黑白集／陳時中疫苗買貴 因林全報天價？

延伸閱讀

薛瑞元：社安網有缺陷 王育敏：我也有責任

薛瑞元：社安網有缺陷 王育敏：我也有責任
台衛福部立院報告虐童案 綠要王育敏利益迴避爆衝突

台衛福部立院報告虐童案 綠要王育敏利益迴避爆衝突
藍委王育敏坦言看新聞才知兒虐案...近3年66兒童遭虐死

藍委王育敏坦言看新聞才知兒虐案...近3年66兒童遭虐死
兒虐報告「2頁變5頁」 薛瑞元道歉應負督導不周之責

兒虐報告「2頁變5頁」 薛瑞元道歉應負督導不周之責

熱門新聞

澎防部演訓示意圖。本報資料照片

美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光

2024-03-12 15:04
中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛。（記者黃仲明／攝影）

台航空業暑期搶客 華航、長榮、星宇北美線開戰

2024-03-13 02:28
2月6日，新竹一處國軍基地舉行訓練，總統蔡英文（中）到場視察。歐新社

美媒稱美啟動對台重大軍事合作 派陸軍特種部隊常駐

2024-03-13 11:08
桃園市有對謝姓兄弟為了與馬姓手足爭家產，在老爸死後偽造假遺囑，卻因捺印指紋模糊引起懷疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影

爭家產…台兄弟竟掀冰櫃扳開亡父手指 捺印偽造遺囑

2024-03-16 12:24
台灣一名女性參加慶生趴疑遭下藥。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ami Suhzu）

女參加慶生趴疑遭下藥 壽星遭脫光光、鋼珠槍教訓

2024-03-15 21:48
國民黨立委陳玉珍近期清理在立法院的辦公室時，清出在新冠肺炎疫情期間購買的中國快篩，但因為已經過期，所以昨天送到立法院垃圾場等待處理。記者林俊良／攝影

藍委陳玉珍丟棄逾百箱中國製快篩 羅一鈞提醒2件事

2024-03-14 13:02

超人氣

更多 >
糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多

糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多
理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫
Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房
「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了

「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了
車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人