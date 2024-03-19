剴剴非首例 兒盟5年前轉介幼童也猝死 疑保母不當照顧

民進黨立委林月琴爆料，早在2019年就發生有孩子，疑因兒盟轉介保母照顧疏失最後猝死。（本報資料照片）

等待出養的一歲男童「剴剴」，疑遭兒福聯盟認證的保母虐死，出身社福兒權團體的民進黨 立委林月琴昨天爆料，剴剴不是第一個，早在2019年，新竹縣「珮珮」疑因兒盟轉介保母照顧疏失，導致出現感冒、不明頭部挫傷等狀況，最後判定為猝死 ，質疑「直到生命消失，我們政府才願意改善嗎？」

林月琴昨天在質詢時提到，「我們到底還有多少個剴剴？」因為在2019年時，同樣是由兒福聯盟轉介的待出養童珮珮，兩個多月的時間，除了感冒還有不明頭部挫傷，最後判定為猝死，保母有照顧疏失，但兒盟當時表示，這是帶過小孩的合格保母，但孩子卻仍不幸離世，「陳情人說，弱勢家庭根本無力對抗一個機構」。

林月琴指出，自己手上有二至三案，安置在保母家遭不當對待後，再轉介到其他保母家。她問，如果安置後持續有兒虐狀況，地方不通報、機構又隱匿，中央該如何處理？衛福部長薛瑞元說，這部分有第二層監督機制，因為家屬沒有辦法或無力處理的孩子，才需要送到全日托安置，和一般家外安置的監督機制不同。

家外安置處理原則，本來就要找到訪視輔導良好的保母，林月琴說，剴剴案的保母在2021年7月16日拿到登記證、2022年9月向文山居托中心申請登記證、11月10日取得登記。2023年4月17日收托第一個幼兒，5月4日就收托第二個幼兒，僅17天兒盟就接著送來第兩個孩子，「只有短短17天，這樣叫有訪視輔導良好嗎？」

林月琴質疑，機構將孩子安置是否有通知居托中心？事實上從頭到尾兩邊都不互通，「 為什麼一般保母不預告訪視、孩子晚上也會回家，兒盟卻採行預告訪視？」加上剴剴的阿嬤因為經濟問題選擇委託安置，為何地方政府直接執行出養？到底應由誰決定？薛瑞元表示，未來走委託安置流程，不是由安置機構決定。

林月琴要求，包含要修待出養等待期法源依據；應強制地方主管機關，建立訪視輔導狀況良好保母名單，否則沒有監管機制，無疑是把孩子推到另一個火坑；提高相關法律強制力等。

另外，目前本就有跨區處理原則，林月琴質疑，如何讓地方不互踢皮球？薛瑞元說，這個案子不是踢皮球，而是兩邊都有沒做好的地方，這次檢討也發現這個現象，希望地方未來負起該負的責任，中央則負責督導，但如果媒合剴剴原居處新北市的保母，就比較不會有資料轉移缺漏的狀況。

「剴剴」疑遭保母虐死事件延燒，兒盟執行長白麗芳前天致信員工表示董事會要求她卸職，使逾百名員工發動內部連署聲援，點名兒盟董事長林志嘉才該請辭。兒盟昨發聲明表示，「上周在慌亂中開始接到各界提問，導致對外說明一度荒腔走板，進而引發兒盟正當性受大眾質疑」，董事會已接受白麗芳申請卸任執行長，並邀前執行長陳麗如加入專案小組，將提出明確改革計畫。

對於兒盟指對外說明「荒腔走板」說法，也被質疑兒盟把責任推給「媒體危機處理不妥」，而非歸咎於內部組織。