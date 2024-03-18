我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公民在海外賭博也違法 公安部開放舉報平台

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

剴剴花葬陽明山 家中孩子問：弟弟怎麼住土裡

記者劉懿萱、葉德正、洪子凱／台北18日電
剴剴受虐致死案引發社會關注，有人發起「剴剴對不起」行動，在雙北市府、總統府、衛福部悼念，要求政府正視兒虐。（記者葉信菉／攝影）
剴剴受虐致死案引發社會關注，有人發起「剴剴對不起」行動，在雙北市府、總統府、衛福部悼念，要求政府正視兒虐。（記者葉信菉／攝影）

新北一歲童剴剴爆出疑遭北市劉姓保母虐死，社會譁然。民間發起「剴剴對不起」行動，在雙北政府前以花束、卡片等悼念剴剴，也訴求政府正視兒虐，嚴懲殺童兇手。剴剴家屬友人林祐生說，家屬現在最希望是找出真相，希望4月開庭審理時掌握更多證據；林也提到，剴剴花葬時，家中孩子說「弟弟怎麼住土裡」令人心酸，不知怎麼回答。

剴剴疑遭劉姓保母姊妹聯手施虐，全身體無完膚慘死，社會譁然。兒童權益促進協會創會理事長王薇君昨在臉書發文，指有非當事家屬的孩童家長發起「剴剴對不起」行動，分別在12月24日凱凱過世日第12、15、16 周，也就是3月17日、31日、 4月7日中，擇一天將手寫「聖誕卡片」及鮮花，置於台北市府及新北市府的指定位置，除悼念剴剴外，也訴求政府正視兒虐，嚴懲殺童兇手。

林祐生日前在臉書上指出，剴剴3月10日已花葬於陽明山第一公墓，由於花葬是沒有記名的墓碑，同區也有其他往生者，祭拜只能用一束花，不能焚燒紙錢，且剴剴年紀太小，除非年齡比他還小的才能合掌祭拜。

林祐生說，有熱心民眾送剴剴花束及玩偶狗狗，不過熱心民眾不知道祂最怕狗，他想起劉姓保母家中也有養狗，不知道祂生前有多少恐懼，度過那漫長的三個多月。

林祐生指出，選擇在這個時間點將事件爆出來，是為能在接下來的司法攻防上掌握更多證據，像是有房客提供影片、曾給劉姓保母照顧幼兒的家長等，家屬能更接近事件真相。

而剴剴外婆之所以不願出面，林祐生表示，一部分是因家中還有其他小孩、家人，不希望有人去打擾。林提到，剴剴花葬時家中4歲的姊姊說「弟弟怎麼住土裡」令人心酸。

「剴剴」疑遭保母虐死，衛福部15日舉行檢討會要求雙北市府及兒福聯盟10日內提供檢討報告，新北市社會局長李美珍昨表示，會有具體精進作法，依衛福部要求於時限內提出；北市社會局表示，上周在會議已口頭報告，後續將配合中央提供書面報告，內容包含案發調查進度、後續改善作為，如先前提出七大改善作為，會在期限內送往衛福部。

臉書

上一則

港網媒創辦人「姜牧師」台北街頭遭砍 警初判偶發事件

下一則

微罪不記點 民團7縣市串連怒吼 台南余爸背愛女包抗議

延伸閱讀

雙北市府前現「對不起剴剴悼念牆」 民眾落淚貼上祝褔

雙北市府前現「對不起剴剴悼念牆」 民眾落淚貼上祝褔
虐兒案後 台兒盟執行長白麗芳遭董事會撤換 內部信曝光

虐兒案後 台兒盟執行長白麗芳遭董事會撤換 內部信曝光
3高3缺 社工3／20赴衛福部表達前線心聲

3高3缺 社工3／20赴衛福部表達前線心聲
衛福部兒虐會議8結論 民團批不及格 應退回重寫

衛福部兒虐會議8結論 民團批不及格 應退回重寫

熱門新聞

澎防部演訓示意圖。本報資料照片

美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光

2024-03-12 15:04
中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛。（記者黃仲明／攝影）

台航空業暑期搶客 華航、長榮、星宇北美線開戰

2024-03-13 02:28
2月6日，新竹一處國軍基地舉行訓練，總統蔡英文（中）到場視察。歐新社

美媒稱美啟動對台重大軍事合作 派陸軍特種部隊常駐

2024-03-13 11:08
桃園市有對謝姓兄弟為了與馬姓手足爭家產，在老爸死後偽造假遺囑，卻因捺印指紋模糊引起懷疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影

爭家產…台兄弟竟掀冰櫃扳開亡父手指 捺印偽造遺囑

2024-03-16 12:24
台灣一名女性參加慶生趴疑遭下藥。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ami Suhzu）

女參加慶生趴疑遭下藥 壽星遭脫光光、鋼珠槍教訓

2024-03-15 21:48
瑞莎(後)帶領瑞星小將為國爭光。（瑞星韻律體操協會提供）

出國比賽再奪3金2銀 瑞莎卻沉痛宣布一決定嘆：很辛苦

2024-03-06 18:18

超人氣

更多 >
3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事