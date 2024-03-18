剴剴花葬陽明山 家中孩子問：弟弟怎麼住土裡

剴剴受虐致死案引發社會關注，有人發起「剴剴對不起」行動，在雙北市府、總統府、衛福部悼念，要求政府正視兒虐。（記者葉信菉／攝影）

新北一歲童剴剴爆出疑遭北市劉姓保母虐死，社會譁然。民間發起「剴剴對不起」行動，在雙北政府前以花束、卡片等悼念剴剴，也訴求政府正視兒虐，嚴懲殺童兇手。剴剴家屬友人林祐生說，家屬現在最希望是找出真相，希望4月開庭審理時掌握更多證據；林也提到，剴剴花葬時，家中孩子說「弟弟怎麼住土裡」令人心酸，不知怎麼回答。

剴剴疑遭劉姓保母姊妹聯手施虐，全身體無完膚慘死，社會譁然。兒童權益促進協會創會理事長王薇君昨在臉書 發文，指有非當事家屬的孩童家長發起「剴剴對不起」行動，分別在12月24日凱凱過世日第12、15、16 周，也就是3月17日、31日、 4月7日中，擇一天將手寫「聖誕卡片」及鮮花，置於台北市府及新北市府的指定位置，除悼念剴剴外，也訴求政府正視兒虐，嚴懲殺童兇手。

林祐生日前在臉書上指出，剴剴3月10日已花葬於陽明山第一公墓，由於花葬是沒有記名的墓碑，同區也有其他往生者，祭拜只能用一束花，不能焚燒紙錢，且剴剴年紀太小，除非年齡比他還小的才能合掌祭拜。

林祐生說，有熱心民眾送剴剴花束及玩偶狗狗，不過熱心民眾不知道祂最怕狗，他想起劉姓保母家中也有養狗，不知道祂生前有多少恐懼，度過那漫長的三個多月。

林祐生指出，選擇在這個時間點將事件爆出來，是為能在接下來的司法攻防上掌握更多證據，像是有房客提供影片、曾給劉姓保母照顧幼兒的家長等，家屬能更接近事件真相。

而剴剴外婆之所以不願出面，林祐生表示，一部分是因家中還有其他小孩、家人，不希望有人去打擾。林提到，剴剴花葬時家中4歲的姊姊說「弟弟怎麼住土裡」令人心酸。

「剴剴」疑遭保母虐死，衛福部15日舉行檢討會要求雙北市府及兒福聯盟10日內提供檢討報告，新北市社會局長李美珍昨表示，會有具體精進作法，依衛福部要求於時限內提出；北市社會局表示，上周在會議已口頭報告，後續將配合中央提供書面報告，內容包含案發調查進度、後續改善作為，如先前提出七大改善作為，會在期限內送往衛福部。