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黑白集／原民獵保育山羊無罪 殺黑熊呢？

黑白集
布農族人王光祿（前排中）因年邁母親想吃肉而狩獵被判刑三年半，經11年煎熬終獲平反。（本報資料照片）
布農族人王光祿（前排中）因年邁母親想吃肉而狩獵被判刑三年半，經11年煎熬終獲平反。（本報資料照片）

布農原住民王光祿因獵捕保育類動物台灣長鬃山羊遭判刑，經總統特赦及兩次非常上訴，終於獲判無罪。當初是因年邁母親想吃肉而狩獵被判刑三年半，經11年煎熬，王光祿終獲平反，也讓外界對原住民狩獵文化有更多了解。

然而，最高法院這次判決，卻留下了草率的痕跡和未解的懸念。最高法院稱，王光祿基於「非營利目的」，持「他製自用」獵槍，於「原住民場域」狩獵保育動物，不適用於刑罰。判決還說，《野生動物保護法》的刑罰僅規範「一般人民」，不包括原住民。這些說法，會不會太曲解和簡化法律了？

獵殺一頭長鬃山羊即判刑三年多，讓人感到刑罰過重；何況王光祿是一片孝心，誰忍讓孝子去坐牢？問題是，長鬃山羊可以獵、山羌可以殺，那麼如果是黑熊或雲豹呢？這些屈指可數或瀕危的動物，全都在原住民狩獵文化的自由範圍嗎？

很顯然，最高法院為了讓王光祿案順利落幕，三言兩語草草帶過法律上應該字斟句酌的事，採取了簡單的一刀切。但在切開原住民及「一般人民」的權責後，卻把珍稀、瀕危及一般野生動物都打成一包，不加區別。為了王光祿一案，台灣幾十年的保育努力都算了嗎？

一年多前，屏東地檢署在霧台鄉一民眾家中搜到十幾隻水鹿腳及一頭黑熊屍體，是否可比照辦理？

原住民

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