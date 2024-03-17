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白沙媽18日啟程 18萬香客集結

記者胡蓬生／苗栗17日電
白沙屯媽徒步進香蓄勢待發，近18萬香客大軍18日凌晨將登轎出發往北港，展開9天徒步行程。（本報資料照片）
白沙屯媽徒步進香蓄勢待發，近18萬香客大軍18日凌晨將登轎出發往北港，展開9天徒步行程。（本報資料照片）

白沙屯媽進香活動蓄勢待發，近18萬香客大軍18日周一凌晨0點35分將登轎出發往北港，展開9天徒步行程，包括蔡英文總統、下屆總統賴清德、民眾黨主席柯文哲今天都會先後至通霄拱天宮參拜，恭送媽祖啟程；今年報名香客爆量至17萬9971人，也考驗各方動員及規畫配套的能量。

18萬進香大軍今天將在白沙屯集結，預估台61線西濱快速道路、台1線公路及白沙屯周邊道路都面臨人潮、車潮的強大衝擊，警方交管措施包含封閉部分路段、引導車輛改道，呼籲香客注意配合。

蔡英文預計今天下午3點到拱天宮，連續第三年參香為媽祖婆的「粉紅超跑」淨轎，賴清德晚上9點與苗栗縣長鍾東錦、拱天宮管委會人員從神龕迎出媽祖聖駕；柯文哲預計下午5點到拱天宮參香。

今年香客人數只差29人就達到18萬，比去年多了6萬多人，對警方、志工、香客及交通秩序維持都是一大挑戰，拱天宮連日透過官網發布宣導影片，提醒信徒進香應注意的配合事項。

拱天宮提醒徒步進香的細節和禁忌，包括香燈腳視同媽祖兵馬，應避免躦轎底；識別臂章隨時佩帶以利辨識，方便沿途互相照顧；香燈腳應隨時審視自身體能狀況，如有不適盡速尋求協助；沿途信眾熱心提供餐點，香燈腳請排隊適量取餐，做好環保垃圾分類。

賴清德 蔡英文 柯文哲

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