英國車手Nathan Smith帶領糖尿病病友團體親子共騎

丹麥商務辦事處處長尚德（Peter Sand）（右起）、英國的車手Nathan Smith、TNN宣導大使徐甘舒，帶領糖友親子「騎心同行，健康綻放」活動。（記者林俊良／攝影）

完全由第一型糖尿病患組成的國際職業車隊，諾和諾德職業自行車隊(Team Novo Nordisk)六度赴台參加國際自由車環台公路大賽，丹麥商務辦事處16日上午在台北市美堤河濱公園舉辦「騎心同行，健康綻放」活動，特地邀請其中來自英國的車手與近百位一型糖友，與支持糖友健康生活的民眾共騎，激勵糖友控糖必能超越疾病的限制。

丹麥商務辦事處處長尚德（Peter Sand）分享，丹麥是一個非喜愛自行車的國家，除了經濟、方便、健康等原因外，崇尚環保减碳是主要原因，丹麥首都哥本哈根的自行車道就長達400公里，與所有的車道和人行道完全分開。有近一半的上班上學通勤以自行車為交通工具。丹麥騎單車的人,每年平均幫助減少兩萬噸的二氧化碳排放，而且統計顯示騎自行車上班的人較少請病假。諾和諾德職業自行車隊雖然是美國車隊，但是由丹麥商諾和諾德公司贊助，因為對共同推廣健康運動的生活有一致的目標，同時展現糖友能有無限可能的正面能量！

台北市政府也共列協辦單位，副秘書長林哲宏出席活動時表示，糖尿病防治已不容緩，市政府積極推動糖尿病共同照護網，透過多樣素材宣導，呼籲糖友定期於糖尿病共同照護網醫療院所就診，接受檢測 照護等衛教預防併發症 發生。

這次活動主要參與騎行的親子 多來自T1超人家庭，T1代表第一型糖尿病，該團體的發起人謝秋郁女士說明，「第一型糖尿病的發生高峰期是在學齡前和青春期，確診後需長期施打島素，有不少孩子害怕同儕、或陌生人好奇的眼光，甚至會躲在廁所施打胰島素。」她呼籲大眾，「如果在用餐的地方看到有人打針，這是他們必須做的事情，不必太好奇，也不用盯著看，尤其內向的T1很害羞。但如果覺得他們很棒，可以給他們比個讚表示支持。」也鼓勵病友要賞識自己的勇敢，正面的來看待自己的與眾不同，綻放獨特的生命光彩。