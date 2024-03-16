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英國車手Nathan Smith帶領糖尿病病友團體親子共騎

記者林俊良／即時報導
丹麥商務辦事處處長尚德（Peter Sand）（右起）、英國的車手Nathan Smith、TNN宣導大使徐甘舒，帶領糖友親子「騎心同行，健康綻放」活動。（記者林俊良／攝影）
丹麥商務辦事處處長尚德（Peter Sand）（右起）、英國的車手Nathan Smith、TNN宣導大使徐甘舒，帶領糖友親子「騎心同行，健康綻放」活動。（記者林俊良／攝影）

完全由第一型糖尿病患組成的國際職業車隊，諾和諾德職業自行車隊(Team Novo Nordisk)六度赴台參加國際自由車環台公路大賽，丹麥商務辦事處16日上午在台北市美堤河濱公園舉辦「騎心同行，健康綻放」活動，特地邀請其中來自英國的車手與近百位一型糖友，與支持糖友健康生活的民眾共騎，激勵糖友控糖必能超越疾病的限制。

丹麥商務辦事處處長尚德（Peter Sand）分享，丹麥是一個非喜愛自行車的國家，除了經濟、方便、健康等原因外，崇尚環保减碳是主要原因，丹麥首都哥本哈根的自行車道就長達400公里，與所有的車道和人行道完全分開。有近一半的上班上學通勤以自行車為交通工具。丹麥騎單車的人,每年平均幫助減少兩萬噸的二氧化碳排放，而且統計顯示騎自行車上班的人較少請病假。諾和諾德職業自行車隊雖然是美國車隊，但是由丹麥商諾和諾德公司贊助，因為對共同推廣健康運動的生活有一致的目標，同時展現糖友能有無限可能的正面能量！

台北市政府也共列協辦單位，副秘書長林哲宏出席活動時表示，糖尿病防治已不容緩，市政府積極推動糖尿病共同照護網，透過多樣素材宣導，呼籲糖友定期於糖尿病共同照護網醫療院所就診，接受檢測照護等衛教預防併發症發生。

這次活動主要參與騎行的親子多來自T1超人家庭，T1代表第一型糖尿病，該團體的發起人謝秋郁女士說明，「第一型糖尿病的發生高峰期是在學齡前和青春期，確診後需長期施打島素，有不少孩子害怕同儕、或陌生人好奇的眼光，甚至會躲在廁所施打胰島素。」她呼籲大眾，「如果在用餐的地方看到有人打針，這是他們必須做的事情，不必太好奇，也不用盯著看，尤其內向的T1很害羞。但如果覺得他們很棒，可以給他們比個讚表示支持。」也鼓勵病友要賞識自己的勇敢，正面的來看待自己的與眾不同，綻放獨特的生命光彩。

來自英國的車手Nathan Smith分享他從小就極運動，曾是三鐵的選手，但在16歲時突然面臨體重急速下降、持續口渴以及頻尿，確診為一型糖尿病。整個家族中沒有人有類的狀況讓他非常的錯愕，但在認識了TNN車隊的成立使命後，他發現仍然可透過每一次的賽事向大眾示他能挑戰極限。事實上這些車手透許多極監測的方式學習血糖、藥物、能量補充的衡，才能在每一次的賽事證明自己能夠成為英雄。他鼓勵糖友「不要因疾病就放棄追求自己的夢想，我從不認為我跟別人有什麼不一樣」。

丹麥商務辦事處在台北市美堤河濱公園舉辦「騎心同行，健康綻放」活動，邀請來自英國的...
丹麥商務辦事處在台北市美堤河濱公園舉辦「騎心同行，健康綻放」活動，邀請來自英國的車手與近百位一型糖友，與支持糖友健康生活的民眾共騎。（記者林俊良／攝影）
丹麥商務辦事處在台北市美堤河濱公園舉辦「騎心同行，健康綻放」活動。（記者林俊良／...
丹麥商務辦事處在台北市美堤河濱公園舉辦「騎心同行，健康綻放」活動。（記者林俊良／攝影）
丹麥商務辦事處處長尚德Peter Sand（後），騎著全台唯一的Christia...
丹麥商務辦事處處長尚德Peter Sand（後），騎著全台唯一的Christiania Bike，載台北市政府副秘書長林哲宏（前），出席「騎心同行，健康綻放」活動。（記者林俊良／攝影）

檢測 併發症 親子

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