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台灣小六學生忙補習…私中搶手 比頂大還難考

台灣新聞組╱綜合16日電
受到龍年效應、校安事件等影響，台灣今年不少私中報名人數都暴增。(記者余承翰／攝影)
受到龍年效應、校安事件等影響，台灣今年不少私中報名人數都暴增。(記者余承翰／攝影)

台灣私立國中每學期學費動輒台幣4、5萬(約1250至1570美元)，甚至台幣10幾萬元(約3200美元)都有，仍讓不少家長趨之若鶩，今年甚至不少私中報名人數暴增。家長直言，考量念私中可以減少補習，學校管理也比較嚴格，甚至在多元學習準備上也能給予不少幫助，沒想到今年報名人數暴增，大嘆私中簡直快比頂大還難考。

國教盟理事長王瀚陽表示，許多家長認為108課綱在公立學校的成效相對差，再加上公立學校愈來愈來不敢管學生，難約束上課規矩，希望孩子能單純唸書所以送到私校。

林姓家長表示，新北校園割頸案發生後，相關社團討論熱烈，希望將小朋友送往私中，一來是私中有入學門檻，至少家庭社經背景、學生都經過篩選；其次，私中班導的老師位置在教室後面，隨時能照顧學生。家長也不用擔心服務時數、社團幹部等多元學習的評比，學校一手搞定。

李姓家長表示，孩子今年報名私中，雖然本就預期考私中的人數可能會比往年多，但實際報考後發現人數超乎預期，考完試，散場人潮宛如演唱會散場。

李姓家長無奈說，看到孩子為了上個理想國中，疲於奔命上補習班，宛如要考大學般。雖然自己也覺得很荒謬，但為了幫小朋友找更好的學習環境，只能在這遊戲規則裡努力找出路。她質疑，多元教改有讓孩子們愈來愈好嗎？諷刺的是「我們那一代想要上國中不用上補習班」。

數據統計，今年適逢屬龍學生入學，2024學年國一生人數將超過21萬人，是8年來最多，家長也一窩蜂想讓孩子讀私校，導致私中窄門又變得更窄，錄取率僅一成多。

以台北市為例，包括延平、東山、薇閣等校，今年報名人數都較往年增加近千人，中、南部私校競爭也一樣激烈，台中明道中學報名學生增加兩成，高雄道明中學增加三成。

有私中直言，今年報考人數確實「異常的多」，龍年當然是主因，再加上先前的新北校園割頸案，不少家長擔心孩子的安全，想把孩子送到私校。

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