台灣首場碳費審議會 環團籲每噸500元起 26日再議

碳費明年開徵 費率角力 製表／聯合報

台灣今年起排碳有價，首場碳費費率審議委員會昨天登場。台灣環境規畫協會、主婦聯盟環境保護基金會、媽媽氣候行動聯盟、荒野保護協會、台灣蠻野心足生態協會、綠色和平、環境法律人協會等環團在會前發聯合聲明，呼籲碳費至少500元台幣（約15.7美元）起徵，並以2030年每噸3000元台幣（約94.2美元）為目標，逐年調升。

環境部氣候變遷 署副署長黃偉鳴會後表示，昨會議主要就委員會組成任務、功能、配套架構進行說明，與會委員表達應提供更多科學證據分析，才能進一步討論碳費制定的實質討論，預計26日將舉行第二次會議。

不過環團提醒，碳費徵收是基於「汙染者付費」原則，讓高碳排企業負起應有的環境責任，重視經濟發展過程中被忽視的外部成本，經濟部也應同步啟動市場監督機制，避免業者藉機哄抬物價。

環團也提到，若提供企業2.5萬噸的免徵及免費額度，形同宣示企業握有「免費排碳的權力」，將造成民間觀感不佳、企業減碳 成效不彰、政府溫室氣體管理基金財源短收三輸局面，因此主張不應提供企業2.5萬噸的「免徵及免費額度」，且應嚴格限制國際碳權資格，並在2025年啟動申報及繳納時程，接軌國際。

黃偉鳴表示，昨委員出席情況踴躍，共有20名委員與會，環境部也在會中針對委員會組成任務、功能，以及目前碳費徵收法源、相關配套架構進行說明，有委員則認為應奠基於更多的科學證據、分析數據來討論碳費的制定，因此要求環境部提供國際碳定價作法、國際既有配套措施及相關評估機制、產業作法。

他表示，立法院也有要求將CPI納入評估，該如何納入、評估的模型方法等，後續也都會整理資料提供委員參考。

黃偉鳴表示，審議委員來自多元領域，包括業界、環團等，業界反映產業會否遭受衝擊，環團則強調徵收碳費是減碳工具，也有委員提及應避免「碳洩露」，26日會召開第二次審議會，就碳費費率相關議題接續討論。