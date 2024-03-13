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新聞眼╱社安網充滿漏洞 只聞補破網官話連篇

記者 林琮恩

母親入獄，父親行蹤不明，外婆無力撫養，原生家庭處境淒涼的一歲男童委由地方政府轉介兒福聯盟媒合收養家庭，不料卻遭保母凌虐致死；從此事件不難看出由上而下的社會安全網機制幾乎失靈，破洞盡現。有人批地方政府社政單位失職、有人斥志工怠忽職守，更有人罵兒福聯盟，但最該負責任的還是社政系統中央主管機關衛福部。

衛福部長薛瑞元上任後積極推動「幼兒專責醫師制度」，所有新生兒均有一名幼兒專責醫師照護直到滿三歲，家長可選擇社區診所、醫院醫師列冊收案，脆弱、高風險家庭幼兒則屬「指定收案」對象，由社政單位提供名單給地方衛生局，再由衛生局指定專責醫師予以照顧，一旦就醫發現異常，評估認為需要家訪，由醫師、護理師親至孩童居所。

此制度設計本意，本為加強把關、減少兒虐不幸事件，但一歲男童「剴剴」卻無專責醫師，社工也缺乏足夠敏感度導致發生憾事，如今在行政院官網揭露的制度宗旨為「發現身處高風險家庭的孩童，發掘社會安全網高風險潛在黑數，避免家暴、兒虐事件。」顯然格外諷刺。

衛福部在去年11月總統大選前才發布幼兒專責醫師制度，雖宣稱全面實施，但實際上量能卻嚴重不足，目前仍有超過一半的三歲以下幼兒尚無專責醫師，人數超過20萬，尤其社政、衛政間缺乏聯繫的沉痾已久，社政單位未盡責任，未盤點高風險幼兒族群名冊，地方衛生局無從執行業務，因此現階段僅有去年11月以後出生的寶寶納入此醫療照護體系。

建構社會安全網，網住所有人是蔡英文總統還未就職總統前就提出的願景，但八年過去了，社安網仍充滿漏洞，政府未能替幼兒建構出扎實幸福的社安網，總統府在憾事發生後以「全力協助後續檢討、落實，務使地方主責單位與收出養媒合機構從速改善」等官話回應，不免也令人看了心寒。

衛福部應勇於承認社安網疏漏，積極補破網，調整社工訪視制度、保母審核機制、出養安置制度，盡速落實幼兒專責醫師制度，否則「每個都不漏接」的宣導口號，只成笑話。

家暴 蔡英文

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