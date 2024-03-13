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「雇主很可怕」 外傭錄下保母虐童影片突破案情

記者翁至成／台北13日電
一歲男童「剴剴」遭劉姓保母涉嫌虐死，檢警相驗發現他渾身是傷，額頭骨及骨盆也因外力嚴重凹陷變形。（圖／翻攝自臉書）
一歲男童「剴剴」遭劉姓保母涉嫌虐死，檢警相驗發現他渾身是傷，額頭骨及骨盆也因外力嚴重凹陷變形。（圖／翻攝自臉書）

台北市政府認證合格保母劉姓婦人被控虐死一歲男童「剴剴」，檢警相驗發現男童四肢、身體都是傷，額頭骨及骨盆也因外力嚴重凹陷變形，但劉婦堅稱男童噎奶嗆到、傷勢是跌倒導致；檢警通知劉婦胞妹及家人，他們都說「不知情」，沒想到警方詢問照顧劉婦婆婆的外傭時，她表示「雇主很可怕，會打人」，讓全案得以突破。

據了解，警方到劉婦家調查時，發現這名外傭似有難言之隱，承辦員警認為有異，將她帶到小房間詢問，進一步確認劉婦長期虐童；外傭說，她不敢說的原因是因為劉婦一家人都說好不能說，她怕說了會被解雇。員警立刻通報檢察官，依法安置外傭，再依據外傭提供的手機錄影虐童影片聲請拘票拘提劉婦，檢方深入調查後聲押劉婦禁見獲准。

據指出，劉婦在男童身亡後，手機資料都已刪除，專案小組透過數位鑑識還原，發現劉婦同住胞妹也涉案。辦案人員透露，55歲的劉婦會把虐童狀況、心得分享給53歲的胞妹，甚至偶爾會把男童交給胞妹照顧，胞妹不但沒制止虐童，反而樂在其中，甚至鼓勵說「就是要這樣小孩才會乖」，檢警認定同住胞妹也涉案，拘提調查後聲押獲准。

檢警指控，劉姓保母涉嫌夥同胞妹以餵食餿水、拔光指甲、燒下體、睡覺時雙手反綁並頻頻毆打等方式凌虐男童，男童牙齒只剩八顆、十根指甲拔光光。

另外，自稱男童「剴剴」家屬的友人在臉書指控社工不讓人探視、做假報告，還公布社工跟剴剴外婆的Line對話紀錄。他指控，社工回報的照片有許多並非實際探訪拍攝，他們帶小孩去兒盟確認狀態拍的照片也被拿來當作訪視照片；原本剴剴坐搖搖馬開心的態度沒了、頭髮明顯禿、溜滑梯照看起來就是交代照，「社工持有專業度不應該看不出小孩的明顯變化：眼神呆滯、消瘦、恐懼、無辜求助感等」。

他說，社工在對話中說牙齒因磨牙掉了四顆，但卻沒有口腔照，「社工確實有訪視？還是這樣的狀況還不足社工前往緊急訪視？」驗屍報告指剴剴長期受虐，假如社工盡本分也不會發生遺憾的事，「我希望能夠用剴剴的犧牲，換來更好的制度，才不會再有受虐問題發生」。

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