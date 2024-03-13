追蘇丹紅 擴及調味粉、醃肉粉 小磨坊辣椒粉被驗出農藥

致癌蘇丹紅引發食安危機，永和樂華夜市一家酸辣粉攤商貼出自行送檢的報告，證明自家商品未含蘇丹紅色素。（記者季相儒／攝影）

蘇丹紅風暴持續擴大，台中市食安處昨公布，北市濟生公司購入新北保欣企業從中國進口的問題青辣椒粉，製成椒鹽粉及特Ａ白胡椒粉，賣給台中市億珍食品、建峰食品、橙林企業及宏駿商行等四家業者共1290.36公斤，已售出198.84公斤給小吃店等食品業者及散客，產品正下架停止販售或使用中。

高雄市津棧公司進口含蘇丹紅辣椒粉，其中8988公斤銷往南投縣金福華食品，幾乎都製成沙茶調味醬料。台中市食安處追查發現，包括大呼過癮、五路鍋聖等12家餐飲業者，以及四通食材等17家業者，都向金福華購入11種各式沙茶調味醬料，總數16公噸266.48公斤，已販售或使用12噸5754.38公斤，產品全數回收中。

其中王品旗下子公司萬鮮的沙茶醬受波及，王品發聲明指出，金福華公司生產的沙茶醬因原物料問題停供，蘇丹紅事件發生時，萬鮮已在3月6日完成全台主要通路預防性下架。

台中市南屯區隆太生技食品向津棧國際購入問題辣椒粉，共進貨29公斤，已使用24.5公斤製成麻辣精華醬、蒜辣醃肉粉、太出調味粉等七項產品共539.5公斤，已銷售343.5公斤給台中市六家下游餐飲業者，產品已全數下架。

北市衛生局抽驗網路電商 平台及市售販售辣椒粉、醬食品，昨公布23件產品有六件檢驗結果不符合規定，包含「真好家辣椒粉」、「極辣朝天椒」、「泰式辣椒粉」三件檢出蘇丹紅色素，第一時間要求下架。

而辛香料知名品牌「小磨坊」因自家檢驗未受影響，還被網友譽為「良心公司」，但台北市衛生局昨公布新一波抽驗結果，小磨坊「紅辣椒粉」卻被驗出不得檢出的農藥克美素。小磨坊回應，問題產品原料是自行從中國大陸輸入進口，主要由家樂福銷售，已通知先下架溯源，收到北市衛生局公文後，再申請複驗。

北市衛生局昨公布2月抽驗網路電商平台及市售販售辣椒粉、醬食品，有六件不符規定，產品中就包括小磨坊在家樂福線上購物出售的紅辣椒粉，檢出克美素零點一ppm，標準卻是零檢出。

小磨坊聲明，去年主動增加克美素檢驗頻率，去年十月起驗四次都合格，目前已先將產品下架，趕緊溯源找出問題原料批次，並接受退貨。