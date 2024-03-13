保母虐死男童案 兒盟社工被上銬 工會：別把責任丟一人扛

陳姓女社工昨被依偽造文書、過失致死罪移送偵辦。記者翁至成／攝影

一歲男童「剴剴」去年底疑遭保母虐死，劉姓保母姊妹遭羈押後，外界質疑兒福聯盟社工訪視及訪視紀錄恐有不實。台北地檢署昨天指揮警方搜索兒盟及陳姓女社工居所，將陳女列為偽造文書及過失致死罪嫌被告，漏夜偵訊後以30萬交保。

男童遭虐死事件曝光後，近兩萬名網友憤怒灌爆兒盟臉書 ，兒盟董事長林志嘉昨天下午舉行記者會致歉，並率兒盟執行長白麗芳等人深深鞠躬，要求社工勇敢配合調查；白麗芳則說，相信社工沒造假。

不少網友昨湧進蔡英文 總統臉書留言批評社會安全網破大洞，質疑虐童案罰太輕、總統為何不發言譴責虐兒保母？總統府發言人林聿禪表示，蔡英文總統相當關切並感到痛心，中央政府主管機關將全力協助後續檢討，從速改善。

衛福部長薛瑞元坦承社政單位因不熟悉運作，未將受虐男童納「幼兒專責醫師制度」防護系統，是執行疏失，昨主持專案會議，要求社政單位應將「脆弱家庭、出養孩童、受政府監護孩童」名單彙整給地方，由衛生局安排專責醫師關注孩童身心發展，並及早察覺受虐跡象，他也要求全面清查照顧三歲以下出養兒童保母、加強訪視高危險幼兒族群，強化出養制度安全網。

不過，台北市社會局表示，專責醫師制度納入全台新生兒，但對於已出生的幼兒該如何加入系統？弱勢家庭轉介途徑？中央並無明確轉介規定或流程。衛福部已訂於本周五召開「重大社會事件檢討會議」，討論補救措施。

「剴剴」去年由兒盟轉介給保母劉姓女子收托，疑被拔光指甲、雙手反綁睡覺等手法凌虐，去年12月底身亡，檢警今年初兩波行動拘提劉姓保母與其同住胞妹羈押禁見至今。「剴剴」親友在臉書發文指控社工不讓人探視、造假訪視報告，兒盟前天澄清不實訊息，但檢察官昨指揮警方搜索兒盟釐清。

據了解，29歲陳姓女社工高中時就對社工工作十分有興趣，儘管指考分數能就讀台大法律系，但最後選擇台大社工系就讀，畢業後取得社工資格，擔任社工至今。也是社工「阿九」昨晚在粉專就聲援社工，他質疑，直接施虐的保母不去問責，把砲口對準社工？「我以為我們已經很進步了，但卻還是跟中世紀一樣燒女巫」。