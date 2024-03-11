76歲的她照顧百歲父：互助喘息換我好身心

人口老化，老老照顧已成趨勢，七十多歲陳彩容（左）照顧一百歲父親，參加互助喘息計畫後，有效抒解壓力。（記者許正宏／攝影）

「10年前，爸爸確診失智症，照顧迄今已10年，他今年100歲。」76歲陳彩容說，這些年來，她及弟、妹照顧罹病老父親，以及動作遲緩的母親，耗費心力。去年12月起，陳彩容帶著爸爸參與家庭照顧者關懷總會互助喘息換工服務，她當1天志工，換到兩天優閒的周日時光，開心地說，「自己身體好，才能好好照顧爸媽。」

陳彩容表示，長照 是複雜的工作，照顧失智者更是艱辛，曾有1年夏天，爸爸整整1個月不想洗澡，體味之難聞，讓人受不了；隨著病情嚴重，出現幻覺，他常指著客廳角落，問到「為什麼有兩個女生站在那裡？」

陳爺爺周1至周5均會至機構、日照中心，參加課程，新冠疫情 期間，只能待在家裡，病情惡化快速。去年9月失智症月，陳彩容在園遊會上得知家總「互助喘息」訊息，她相當開心，除了周1至周5，周日也能安排父親上課，與人互動。

不料，去年11月時，陳爺爺突然心衰竭、全身水腫，緊急送到振興醫院，醫師給予1個月利尿劑治療，並希望家屬要有心理準備，陳家大小哭著準備後事，而陳爺爺也直嚷著「這1關可能難過了」。所幸，經治療1個月，心衰竭病情穩定，返家休養，12月起參與社區互助喘息。

陳彩容表示，參與互助喘息，她在某個周日擔任志工，在專業照護員帶領下，共同照護56個失智失能長者，其中也包括自己父親。接著連續兩個周日，就能獲得充分的休息，將父親送至日照中心後，至圖書館 擔任志工，或到附近公園走走放鬆，找老友聊天，宣洩壓力，感謝家總的安排。

老人照顧老人，已經成為社會趨勢，陳彩容說，最重要的是照顧好自己的身體，保持「順其自然、隨遇而安」的心情，才有力量照顧爸媽，希望兩老無痛平靜地走完這一生。