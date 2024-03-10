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占車格、擾生態…車宿族衝擊環境 景區嘆無法管

台灣新聞組╱綜合10日電
考量遊客安全、環境等因素，太平山國家森林遊樂區禁止遊客車宿，但開罰無法源依據，工作人員與警方只能勸離。(記者林佳彣／攝影)
考量遊客安全、環境等因素，太平山國家森林遊樂區禁止遊客車宿，但開罰無法源依據，工作人員與警方只能勸離。(記者林佳彣／攝影)

「車宿」近年蔚為風潮，開著車到森林、海邊欣賞美景過夜，成為許多戶外愛好者假期首選，但從北到南都有國家風景區、森林遊樂區被車宿族占用、製造環境汙染，並潛藏森林火災風險。

在車上過夜可分為「車露」與「車宿」兩種，車露泛指玩家搭建車邊帳或車後帳等「落地」玩法；車宿則是待在車內過夜。占位較大的車露玩家較少，但車宿玩家與日俱增，面對這群在山林過夜的遊客，讓主管機關傷腦筋。

本報系聯合報記者今年1月在太平山下雪時，曾目擊不少車宿族衝上山過夜觀雪，雖被勸離，但多數文風不動。林業署宜蘭分署管轄的太平山國家森林遊樂區禁止車宿，宜蘭分署指出，遊客過夜時會炊煮，車燈、營燈及遊客夜間在山區活動發出聲響，都會影響野生動物，尤其產生的廚餘有時被置於車外、食物湯水倒入林地等，不僅汙染環境，還會吸引黃喉貂、台灣獼猴、食蟹獴等，影響野生動物覓食生態。

宜蘭分署指出，太平山平日遊客每天約1000人，旺季假日會暴增到約2500人，雖有禁止告示牌，但遊客咬定沒罰則，加重他們與警方負擔。過去曾有遊客睡在車上，半夜太冷跑到太平山莊求救，雪季這類狀況更層出不窮。

中部的大雪山國家森林遊樂區也有不少車宿族過夜，林業署台中分署指出，曾有車宿者隨地大小便、亂丟垃圾和廚餘汙染環境，須派員撿拾垃圾，甚至冒生命危險以繩索垂降，清除山谷中的惡臭廚餘。

車宿族也衍生「人猴衝突」，嘉義阿里山區奮起湖的第三停車場，以往車宿族都會拿物品占位，但食物、垃圾吸引大批獼猴，巡守員發現車宿族怕被猴群攻擊，近來占位少了許多，出現「獼猴趕人」的怪現象。

奧萬大森林遊樂區雖有住宿設施，但山林範圍廣，去年就有民眾駕車到楓林區的河床地車宿，且未顧及高山森林竟直接在地面引火，被發現後依森林法送辦。

車宿族到合歡山地區追雪、觀星者不少，許多人直接把車停在停車場並睡在車上等天亮，二月有遊客在鳶峰停車場野炊遭勸阻，還向管理員嗆聲 。日月潭國家風景區的埔里鎮虎頭山公有停車格也遭車宿族長期占用，甚至一停就是二、三天，管理單位無奈表示，車宿族往車頂搭帳篷也無法可管。

墾丁國家公園近海的白砂、船帆石等景點，都有停車場和公廁，部分車宿玩家在公廁洗手檯洗菜倒菜渣造成水管堵塞，垃圾桶也塞滿，甚至亂倒廚餘，食物氣味也會引來白鼻心等野生動物，造成管理困擾。

日月潭 阿里山

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