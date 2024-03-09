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「聲量不代表客源」 高雄罷韓餐廳不敵現實吹熄燈號

記者王昭月／高雄9日電
高雄罷韓餐廳「釣客食堂」宣布將在4月10日結束營業。（取材自釣客食堂臉書）
高雄罷韓餐廳「釣客食堂」宣布將在4月10日結束營業。（取材自釣客食堂臉書）

高雄因罷韓而暴紅的店家「釣客食堂」在臉書粉專宣布，因長期虧損及客流量稀少，4月10日將結束營業，但也保證「會再回來的」。老闆90度鞠躬的道歉身影，吸引大批網友留言打氣加油，老闆也訴說，從暴紅到虧損，最後走到盡頭做出歇業決定，這段時間的心路轉折，深深感受「聲量不代表客源」。

高雄餐廳「釣客食堂」曾主張罷免高雄前市長韓國瑜、禁抖音入餐廳而聲名大噪，不過餐廳7日在臉書公告結束營業，讓許多老顧客錯愕。老闆葉人瑞說，「很多人叫我們不要放棄希望，重新出發，但說真的、最坦白的『聲量流量不代表客人客源』，這是最現實的」。

釣客食堂經營五、六年，一共換過三次地點，而目前店設因為坪數較大租金較高，自去年7、8月從鼓山搬遷過來後，就一直呈現虧損狀態；「已經貼到不能再貼了」，葉人瑞說，一直以來都秉持著「賺多賺少沒關係，能維持就好」的理念開店做生意，但目前看起來就是無法維持，因爲衝不出量，就無法維持平衡。

連續幾個月虧損下來，葉人瑞說，過年前就有歇業打算，大年初一選擇開門做生意，沒有休息，但還是一樣不盡理想，「該撐也撐了，也是沒辦法」。

釣客食堂貼文表示，很遺憾做出這樣的宣布，因為不堪長期虧損及客流量稀少，所以決定在4月10結束營業，但不用擔心「本店會再回來的」。文中感謝大家一路陪伴，經歷過高雄市長的輪替，罷免，總統國會的過半及賴總統的當選，「本店絕對是暫時休息，調整好會再一次重新出發」、「民主路上我們沒有缺席過也不會缺席，現在應許我先下車」。

罷免 臉書 租金

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